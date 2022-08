Flavio Briatore, è il giorno più triste: “Ho fatto felice un bel gruppo di sfigati” – Il motivo in un VIDEO

Flavio Briatore parla su Instagram e si rivolge a tutti coloro che hanno gioito rispetto a quello che è successo. L’affondo è clamoroso

Flavio Briatore, imprenditore di successo, da sempre divide per le sue scelte e le sue esternazioni, spesso vere e proprie provocazioni. Ne è l’esempio l’episodio della pizza e le parole usate per descrivere quella preparata nel suo locale rispetto a quella di Napoli.

Negli scorsi giorni si era parlato addirittura di una sua possibile candidatura alle elezioni del 25 settembre ma poi è arrivata ieri la smentita: “Non c’è nessuna mia candidatura, ma l’augurio che ci siano ministri bravi, all’altezza della situazione” ha detto.

Briatore non le manda a dire e specifica che l’Italia ha bisogno di persone competenti e non di amici dei politici, pagati “come li pagherebbe la concorrenza, altro che tetto agli stipendi. Una follia!”.

Il maltempo in Versilia ed i danni in spiaggia

Nemmeno il tempo di chiudere la partita elezioni che l’imprenditore si è ritrovato a dover rispondere via social a chi, su di lui, ne ha dette di nuovo di cotte e di crude. Il riferimento è a quello che è accaduto ieri in Versilia e nello specifico a Forte dei Marmi dove il maltempo ha provocato tantissimi danni in spiaggia e non solo.

Una tromba d’aria ha colpito il litorale e anche il suo noto stabilimento balneare, il Twiga che ha subito molti danni. In tanti, sui social, hanno addirittura gioito e festeggiato per l’accaduto, godendo per l’evento calamitoso ed i danni alla struttura.

A questo punto Briatore non è riuscito a stare zitto. Non le ha mandate a dire a nessuno e ci ha messo di nuovo la faccia. Per tutti gli odiatori un messaggio veramente molto chiaro.

Flavio Briatore ed il messaggio per gli “sfigati”

Flavio Briatore con un video postato su Instagram si rivolge a tutti coloro che hanno festeggiato per le sventure subite dal Twiga:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

“Abbiamo fatto felici un mucchio di persone. Io non riesco a capire che Paese di rancorosi e di sfigati viviamo. Il Twiga dà lavoro a 150 persone e dà un indotto milionario a tutta la zona”

ha sottolineato l’imprenditore che mostra tutta la sua solidarietà alle strutture della Versilia colpite e danneggiate dal maltempo.

“Adesso ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo perché vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi è una roba che fa piangere il cuore. A quattro sfigati che sono contenti che il Twiga ha perso 20-50 tende a quelli non bisogna neanche considerarli, sono delle m***e” ha concluso.