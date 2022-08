Giovanna Civitillo tradita e abbandonata, “Ha già le valige fuori dalla porta”. Verità scottante

La compagna di Amadeus intervistata sul tema del tradimento non ha potuto non dire la sua, i fan sono rimasti senza parole. Da non crederci!

La nativa di Vico Equense classe 1977 ha iniziato giovanissima a lavorare come ballerina in diversi programmi Rai e Mediaset, fra i quali ricordiamo “Beato tra le donne”, “Carramba! Che sorpresa” e “Domenica in”.

Nel 2003 è una delle vallette di punta de “L’Eredità” dove incontra Amadeus che all’epoca era sposato con Marisa Di Martino e la cui separazione arriverà solo nel 2007.

Tra Giovanna Civitillo ed il mattatore è subito un colpo di fulmine, tanto che non passeranno molti mesi prima che i due escano allo scoperto.

Amadeus e Giovanna Civitillo, che cosa sta succedendo?

La rottura tra Amadeus e Marisa però sarebbe arrivata al culmine di una profonda crisi, che nulla ha a che vedere con la conoscenza di Giovanna nella vita del presentatore.

Dal precedente matrimonio il conduttore ha avito la sua prima figlia, Alice Sebastiani. È diventato però padre bis con Giovanna nel 2009 di José Alberto.

Sembra che tra la nuova coppia sia amore puro, sui social hanno anche un profilo condiviso segno che l’affinità di intenti è tale che nessuno dei due ha paura di possibili tradimenti o presunti flirt.

Così pensavamo tutti, finchè la showgirl non ha svelato cosa si cela davvero dietro la relazione con Ama…

Giovanna Civitillo, retroscena inquietante. “Non accetto compromessi…”

I due non si sono più lasciati e nel 2009 si sono sposati con rito civile, dieci anni dopo hanno confermato il loro amore anche con il matrimonio in chiesa.

Tutto ok quindi? No affatto. In un’intervista rilasciata dalla coppia lo scorso febbraio (2022) nel programma “Il filo rosso” condotto da Paola Perego, Giovanna ha scosso tutti i fan quando le è stato chiesto che cosa farebbe se sapesse di essere stata tradita dal marito.

Se tu mi tradissi, lo vorrei sapere. Con tanto amore e tanto dispiacere, ti preparerei le valigie e te le metterei fuori la porta.

Ha chiosato la ex ballerina. Dello stesso avviso però Amadeus che ha espresso lo stesso pensiero della moglie: “(…) non perdonerei mai un tradimento!”. Quindi nessuna preoccupazione per i follower della coppia, scampato allarme e siamo certi che anche in futuro non si correrà questo rischio!