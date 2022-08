Passate di pomodoro, quali non dovete comprare: l’elenco

Sapete quali sono le marche migliori di concentrato pomodoro da comprare al supermercato? E’ stata pubblicata una classifica, scopriamo di cosa si tratta.

Chi di voi non ha mai comprato il concentrato di pomodoro per accompagnare piatti di riso o creare pietanze? Il pomodoro, infatti, è uno dei prodotti più utilizzati in cucina ed è per tale motivo che bisogna scegliere il migliore.

A questo proposito è stata stilata una classifica inerente alle marche più buone, secondo un’analisi di Gambero rosso, scopriamo insieme quali sono quelle da comprare e quelle che non bisogna considerare.

Il pomodoro, benefici per la salute

Il pomodoro è uno degli ortaggi con più acqua e minerali, i suoi costituenti sono: calcio, fosforo, potassio, sodio, vitamine A, B1 , B2. Inoltre è un alimento alcalinizzante, utile per depurare, diuretico, digestivo, lassativo, antinfiammatorio e remineralizzante.

Nello specifico il pomodoro ha diversi benefici che sono:

Proteggono contro i tumori.

Riducono la pressione arteriosa.

Combattono l’invecchiamento.

Come abbiamo già accennato, il pomodoro è un elemento fondamentale in cucina ed è utile per cucinare diverse pietanze. Per questo è importante sapere qual è il migliore.

Concentrato di pomodoro: le marche da comprare

Gambero Rosso ha appena stilato un elenco delle marche migliori di passate e polpe di pomodoro che sono in commercio. E’ stato fatto un test che consisteva nell’assaggio da parte degli esperti di vari concentrati.

La prova è stata fatta senza che i professionisti conoscessero la marca del prodotto. La classifica poi è stata costruita basandosi solo sul gusto e la qualità del prodotto.

Le passate di pomodoro che possono essere acquistati nei negozi specializzati o supermercati sono le seguenti:

Bionaturae (da acquistare da NaturaSì)

Campo Largo (Lidl)

Così Com’è (Eataly)

Esselunga

Le Delizie di Mamma Puggia (parte del circuito Demeter)

Mutti

Ortolina

Smart (Esselunga)

Valle dei raccolti (Tuodì)

Una volta pubblicata la lista dei migliori, Il Gambero Rosso ha reso nota anche quella delle marche dei prodotti peggiori. Sul sito ufficiale troverete tutti i dettagli al riguardo, quindi fate attenzione a dove e come fare la spesa.

Non è la prima volta che viene fatto un lavoro del genere, già nel 2021 la rivista tedesca Öko-Test aveva messo a confronto venti marche di concentrato di pomodoro, e dall’analisi veniva fuori che circa la metà dei campioni era contaminata da tossine della muffa.