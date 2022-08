Saverio Riccelli e l’annuncio terribile : “li hanno uccisi tutti e tre” – VIDEO

Saverio Riccelli lo comunica a tutti su Tik Tok, la notizia è terribile e migliaia di fan cercano di consolarlo, sono momenti davvero drammatici.

Il pastore di Tik Tok, diventato celebre con la frase: “Manuè quand si beddu”, sta attraversando un momento davvero triste. Purtroppo sono “morti tutti e tre” ed i suoi follower cercano di consolarlo come meglio possono.

Ma chi è Saverio Riccelli con esattezza?

Saverio è una vera star del web, ha 28 anni e si è trovato catapultato tra i tiktoker più famosi grazie al celebre caprone Manuè. Il ragazzo vive in provincia di Catanzaro e lavora in un’azienda agricola che si occupa di capre, ed è proprio grazie a loro che è riuscito a fare milioni di visualizzazioni sui social. Attualmente non si hanno notizie sulla sua vita privata dal momento che non è emerso nulla essendo un ragazzo estremamente riservato.

In pochissimo tempo, Saverio è entrato nel cuore di milioni di persone, la sua semplicità unita alla sua genuinità, lo hanno reso celebre per la sua bontà d’animo. Nel cast dei suoi piccoli video ci sono sempre gli animali, oltre al caprone Manuè ricordiamo anche Teresa e Giovanna. I suoi video sono diventati così popolari che Le Iene gli hanno dedicato uno speciale nel maggio di quest’anno, inutile dire che anche in questo caso è stato un vero successo.

Ecco l’annuncio: “Li hanno uccisi tutti e tre”

Purtroppo Saverio ha perso 3 cari amici, nel video comunica che a dargli la terribile notizia è stato il padre. I cagnolini di famiglia sono stati avvelenati ed il gesto viene considerato dal tiktoker come meschino e poco umano.

“E’ un gesto commesso per invidia, in giro le persone vivono solo di questo”, commenta Saverio nel breve video.

Nessuno ha potuto far nulla, i cagnolini erano morti

I tre cani sono stati avvelenati durate la notte, nessuno ha potuto soccorrerli e stargli vicino nelle ultime ore di vita, magari si sarebbero potuti salvare. Il web è in rivolta, questa notizia ha scosso tutti che con parole di conforto danno forza al giovane pastore ancora sotto shock per l’accaduto.