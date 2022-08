Camion perde il controllo e finisce sulla folla: È strage

Ancora una strage senza precedenti: un autista con il camion perde il controllo e finisce sulla folla. Bilancio terribile

Ancora una tragedia terribile sulle strade. L’autista di un camion ha perso il controllo ed è finito sulla folla: il bilancio è terribile e si registrano molti morti e feriti. Sul posto sono subito arrivati i mezzi di soccorso, tra cui vigili del fuoco, squadre mediche e ambulanze.

I feriti sono stati trasportati per le cure in vari ospedali della città. Coinvolti anche diversi veicoli che si trovavano sul posto: per rimuoverli dalla carreggiata sono serviti carri attrezzi e gru.

Camion perde il controllo e finisce sulla folla: bilancio terribile

Drammatico incidente in Turchia: l’autista ha perso il controllo del camion che guidava ed è finito sulla folla. Il bilancio è terribile: ci sono morti e feriti.

L’uomo ha perso il controllo per una rottura dei freni e si è schiantato su alcuni veicoli e su un gruppo di persone che stavano passeggiando. Stando ai primi dati, ci sono 16 morti e 29 feriti (8 non sono gravi).

Il fatto è accaduto nel distretto di Derik, nel sud-est della Turchia. Anche il ministro della salute turco, Fahrettin Koca, ha lasciato alcune dichiarazioni sui social network.

“Siamo rimasti scioccati dalla notizia di un secondo incidente stradale. Sedici persone hanno perso la vita e 29 sono rimaste ferite, 8 delle quali non gravi, nell’incidente verificatosi a seguito della rottura del freno del camion che si è schiantato sulla folla a Derik”.

Il Ministro ha anche parlato delle persone coinvolte. “Che Dio abbia pietà di coloro che hanno perso la vita nell’incidente: porto le mie condoglianze ai loro parenti e auguro una pronta guarigione ai feriti. Come nazione siamo affranti”.

In Turchia, sempre nella giornata di oggi, c’è stato un tremendo incidente con anche bus coinvolti.