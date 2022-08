Romina Carrisi fidanzata, lei 35 anni lui 51. Lo conosciamo tutti, più famoso di Al Bano – FOTO

La figlia del cantante di Cellino San Marco si trova in Croazia dalla sorella Cristel, con lei anche il fidanzato. Ecco di chi si tratta.

Il suo profilo Instagram conta appena 108mila follower ma Romina Carrisi è attivissima di contenuti e non passa momento in cui non comunichi con i suoi follower le diverse attività e spostamenti che svolge nel privato o per lavoro.

In questi giorni ad esempio si trova in Croazia dove risiede la sorella Cristel con la sua famiglia, la giovane 35enne però non è sola. Con lei anche il nuovo fidanzato la cui identità è stata ufficializzata per la prima volta proprio in occasione del recente compleanno festeggiato lo scorso 1° giugno.

Curiosi di capire chi è il suo amore? Sembra essere più famoso di papà Al Bano…

Romina Carrisi innamorata persa, ecco chi è il 51enne al suo fianco

Lei è la più piccola dei figli di Al Bano e Romina, nata dopo Ylenia, Yari e Cristel. Ha un cognome importante da portarsi dietro tutti i giorni, eppure sembra aver imparato a conviverci molto bene, anche ora che si trova a fianco di un uomo importante e illustre come lei.

La storia d’amore con il fidanzato è diventata ufficiale in occasione del party esclusivo organizzato per i 35 anni di Romina. Durante la cena era presente la sua famiglia al completo, papà e mamma, Cristel arrivata apposta dalla Croazia insieme al marito Davor Luksic, e Jasmine Carrisi. Tanti gli amici presenti, come Serena Bortone, il cui programma Rai ha favorito l’incontro tra Romina e Stefano Rastelli.

Romina e Stefano, come si sono conosciuti

Stefano Rastelli infatti è uno dei registi dello show pomeridiano di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” a cui la primogenita di Al Bano ha partecipato circa un anno fa per parlare della sua famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carrisi Power (@romina_carrisi)

Subito tra di loro c’è stato molto feeling e la differenza d’età pare non essere mai stata un problema per la loro relazione. Se la festa è stata blindatissima per la stampa, ora però i due piccioncini si trovano in Croazia per le vacanze estive e non si nascondono più.

Sul profilo Ig della ragazza sono apparse molte foto che li ritraggono insieme in barca mentre prendono il sole più innamorati che mai. Sorrisi smaglianti e tanto amore da far crescere e coltivare negli anni a venire. Chissà se papà Al Bano avrà preso bene la notizia…