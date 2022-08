Silvia Toffanin irriconoscibile, cosi non si è mai vista: “Nemmeno in famiglia…”

Silvia Toffanin, ve la ricordate poco più che ventenne? C’è una foto che mostra com’era e per alcuni la differenza è davvero notevole

Oggi non serve molto per descriverla, basta citare il suo nome per smuovere il pubblico che la ama e la segue fin dai suoi esordi. Parliamo di Silvia Toffanin, la nota conduttrice di “Verissimo” nonché compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Lei con classe, eleganza, dolcezza e savoir faire ha saputo conquistare i telespettatori che la seguono sempre con grande affetto ma anche i personaggi più noti dello spettacolo che accettano sempre con piacere di chiacchierare con lei, sempre garbata e mai invadente.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, voi ve la ricordate?

Lady Berlusconi, da “Passaparola” a “Verissimo”

Era il 2001 quando Silvia Toffanin fece il suo esordio in tv in uno dei programmi cult del piccolo schermo: “Passaparola”. Era una delle letterine di Gerry Scotti, al suo fianco Anche Ilary Blasi e molte altre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Fin da subito Silvia si è saputa distinguere volando l’anno successivo alla conduzione di “Non solo moda” per arrivare poi a “Verissimo”, prima in veste di giornalista di moda, curando dal 2004 al 2006 una sua rubrica, e nel 2006 ereditando da Paola Perego la conduzione.

Silvia non ha mai smesso di studiare e nel 2007, essendo già iscritta all’albo dei giornalisti, ha conseguito anche la laurea in Lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. La tesi, con Aldo Grasso come relatore, è stata su I telefilm americani per adolescenti.

Silvia Toffanin com’era prima di approdare a “Verissimo”: la FOTO

E proprio in quegli anni certamente Silvia Toffanin era decisamente diversa da come la vediamo oggi. Questo non significa che Lady Berlusconi abbia cambiato i suoi connotati in modo drastico ma c’è da dire che da allora è di certo diversa.

Nei primi anni Duemila era poco più che ventenne, oggi invece è una donna matura, mamma di due bambini, e certamente in video la vediamo sempre ben truccata, vestita e acconciata. La differenza c’è eccome.

Voi la riconoscete?

La bellezza acqua e sapone non è mai cambiata ma la fisionomia data dal tempo che passa sì. In quale versione la preferite?