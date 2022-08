Suor Cristina, buon compleanno: a 34 anni è sposata da tempo con Lui

Suor Cristina festeggia il suo compleanno in modo speciale, suo marito la da dato un dono che custodirà per sempre.

La vincitrice di The Voice con J-Ax nel 2014 ne ha fatta di strada, oggi compie 34 anni, dopo diverse apparizioni è poi scomparsa dalla televisione, che fine ha fatto? La religiosa è molto amata dal pubblico, la sua dolcezza e la sua voce, l’hanno resa celebre come non mai. Nel giorno del suo compleanno tutti le fanno calorosi auguri.

Vita e debutto di Suor Cristina

Nata in Sicilia, 34 anni fa, Cristina Scuccia da sempre ha amato la musica in ogni suo genere. Nel 2007 ha interpretato Suor Rosa, fondatrice delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, nel musical Il coraggio di amare. Nel 2009 ha dato ascolto alla sua vocazione ed ha iniziato il percorso di postulato, nel 2012 ha poi preso i voti e nel 2014 si è presentata a The Voice, suscitando non poco scalpore, specie con l’accoppiata J-Ax, in modalità diavolo ed acquasanta.

Dopo The Voice comincia per Suor Cristina un periodo molto fortunato, il pubblico l’ha amata e supportata anche in altri programmi televisivi come ad esempio Ballando con le Stelle. Purtroppo dopo i voti perpetui ha abbandonato la musica e tutto quello che riguardava i radar televisivi, ha preferito Lui a discapito di tutto.

Quel matrimonio che le ha dato tanta felicità

Dopo la meditata decisione, Suor Cristina disse: “Per me cantare è sempre stato sinonimo di fede, ma alla fine ho scelto di unirmi a Dio e ho messo da parte la musica”. Una decisione presa con coraggio ed amore verso il Signore che da anni le sta donando tanta pace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Suor Cristina (@cristina.scuccia)

Oggi è un giorno speciale per Suor Cristina, festeggia i suoi 34 anni con l’uomo che più ama al mondo, Nostro Signore. Nel frattempo sono centinaia gli auguri che le giungono sulle varie pagine social.

Ti ricordiamo con affetto, sei speciale per noi. Buon compleanno

Tanti messaggi d’amore, tanti messaggi di pace. Suor Cristina è davvero fortunata, dopo diversi anni è ancora al centro dell’attenzione di milioni di fan.