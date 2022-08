Escursionista di 30 anni muore cadendo da un dirupo: cercava di recuperare il cellulare della fidanzata

Ragazzo cade nel vuoto durante un’escursione per recuperare il telefono della fidanzata. Messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia del 30enne sui social

Andrea Mazzetto è morto ieri 20 agosto, dopo aver cercato di recuperare il telefono della fidanzata ed essere precipitato in un dirupo. Una fatalità terribile che ha scosso molto la famiglia e i suoi concittadini.

Il giovane aveva 30 anni; la caduta è avvenuta verso le 14 per circa 100 metri, mentre la coppia stava facendo una escursione sull’altopiano di Asiago, vicino alla città di Vicenza.

Un gesto banale, che aveva come unico scopo quelli di aiutare la sua ragazza a riprendere il cellulare caduto di mano.

Per poterlo recuperare si è, però, dovuto sporgere da un burrone e ha, purtroppo, perso l’equilibrio. A quel punto la fidanzata ha subito allertato i soccorsi, che l’hanno prelevata e porta via dal luogo dell’incidente, mentre altri volontari si occupavano delle ricerche e successivamente del recupero della salma del 30enne, insieme alle squadre del soccorso alpino, del suem 118 e dei vigili del fuoco.

È previsto un esame autoptico sul corpo per valutare se la vittima sia morta o meno sul colpo; ancora da accertare, invece, le cause del decesso.

Il ragazzo era originario di Rovigo. Da molti dei suoi amici della zona arrivano messaggi o pensieri condivisi sui social di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Andrea. Tra i tanti anche quello della tifoseria del Rugby Rovigo:

“Tutte le Posse Rosso blù si stringono in un sincero abbraccio ad Enrico Mazzetto a alla sua famiglia per l improvvisa perdita del fratello Andrea. Enrico ti siamo tutti vicino in questo terribile momento”.