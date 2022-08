Romina Power lo fa nel bosco, la FOTO è clamorosa

A Romina Power piace farlo nel bosco, la foto lascia i fan senza parole: “Sei bravissima”, qualcuno commenta. Mai vista così…

La cantante non perde tempo a godere nella natura, quello che fa nel bosco è incredibile, in una foto mostra tutto ed è favolosa, chi l’avrebbe detto che a 70 anni riuscisse a destreggiarsi in questo modo; in molti apprezzano le foto.

Romina Power, vita, esordi e rapporto con Al Bano

Romina Francesca Power è nata il 2 ottobre del 1951 a Los Angeles (America), è figlia d’arte in quanto i suoi genitori erano due divi di Hollywood. Dopo la morte del padre si trasferisce in Italia con la madre, la sorella ed il patrigno, tutta la famiglia ha intenzione di lasciarsi il passato alle spalle. Romina comincia a proporsi per qualche provino, il suo primo esordio è il film Nel Sole, un successo nazionale senza precedenti. E’ in questa occasione che incontra Al Bano Carrisi, all’epoca giovane cantante esordiente di Cellino San Marco.

Dopo un breve fidanzamento si sposano e mettono al mondo, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Romina ed Al bano, grazie alle loro canzoni, conquistano milioni di fan che ancora oggi li amano e li apprezzano per l’apporto che hanno dato al mondo della musica. Purtroppo il matrimonio finisce, nel 1994 Ylenia scompare nel nulla, la ragazza non fu mai più ritrovata, questa tragedia ha segnato profondamente gli animi dei due coniugi che dopo alcuni anni hanno deciso di separarsi per sempre.

Ecco Romina cosa fa nel bosco, chi l’avrebbe mai detto

Dopo la scomparsa di Ylenia, Romina ha cercato conforto nella religione e si è convertita al Buddhismo. Ha trovato pace grazie alla natura che la circonda e spesso va nel bosco a fare yoga.

“Yoga nel bosco con Swami Satchitanand . Cosa c’è di meglio?”, commenta Romina felice mentre si fotografa in gruppo. Un momento davvero speciale per conciliarsi con la propria mente ed mondo.

Un momento per stare in pace

Romina ama fare yoga e meditare, sul suo profilo Instagram, seguito da milioni di fan, non perde occasione per ricordare quanto sia importante stare in pace con se stessi e con il mondo.