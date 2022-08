Maria De Filippi pugnalata alle spalle, era il suo pupillo: “fa programmi senza sostanza”

Ex di Gemma Galgani dice la sua su Uomini e Donne e su Maria De Filippi. “Il programma è cambiato molto. In realtà molti programmi mi sembrano caduti in basso”.

Uomini e Donne tiene compagnia a molti telespettatori da anni. I volti più famosi della trasmissione pomeridiana di canale cinque sono sicuramente i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che criticano con parole dura o meno, le coppie e i corteggiatori, che approdano nel programma Mediaset; molti ragazzi, infatti, vanno lì in cerca di popolarità e non certamente per trovare l’amore della loro vita.

U&D: ex cavaliere parla del programma e di Maria De Filippi

Anche la padrona di casa Maria De Filippi ha un ruolo importante: la conduttrice è spesso capace di rassicurare, di fare riflettere e di dire la frase giusta al momento giusto. Non è un mistero che sono molti a ringraziarla per la sua umanità e per i suoi consigli.

Vi è anche il format U&D “senior“, che ha una modalità differente, dato che le dame e i cavalieri sono schierati divisi per sesso nel parterre e posso frequentare anche più persone insieme, senza che uno dei due corteggi l’altro o che ci sia una disparità di ruoli.

Sicuramente in questa versione il personaggio più noto è Gemma Galgani, famosa per le sue storie finite male all’interno della trasmissione e soprattutto per alcune frequentazioni che si sono fatte notare per un considerevole differenza di età. La donna ha, infatti, 73 anni e spesso ha approfondito la conoscenza con dei 50enni; durante il periodo della pandemia addirittura non disdegnava le avances di un giovane di soli 26 anni.

Giorgio Manetti parla della trasmissione: “Il programma è cambiato molto”

Tra gli uomini che maggiormente l’hanno segnata c’è sicuramente Giorgio Manetti, con il quale ha avuto una storia più che burrascosa.

In queste ore l’ex cavaliere ha affermato in una delle sue storie su Instagram:

“In fondo Maria De Filippi non vuole fare format di filosofia e cultura ma di puro intrattenimento. Oggi mi capita al massimo di vedere una mezz’ora di puntata perché purtroppo non c’è sostanza.

Gemma non uscirà mai da Uomini e Donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma”. Una frecciatina al programma e alla sua padrona di casa.