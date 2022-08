Ferragnez, quanto costa la vacanza ad Ibiza? Cifre da capogiro ogni giorno

Ferragnez in vacanza ad Ibiza: per loro una super villa, ma quanto costa tutto questo? Non ci potete credere

Continuano le super lussuose vacanze di Chiara Ferragni e Fedez ad Ibiza. La coppia si trova sulla rinomata isola da diverso tempo ormai per un agosto all’insegna del relax e del divertimento in compagnia dei figli Leone e Vittoria, ed alcuni amici.

Tra le condivisioni non mancano gli scatti che immortalano alcuni angoli della magnifica villa presa in affitto con piscina con vista, ambi spazi sia interni che esterni. Insomma un soggiorno dove nulla è lasciato al caso, ma a quale prezzo? Vi sveliamo le cifre da capogiro.

Chiara, Fedez e le vacanze con i bambini

“Vacanze con i bambini, sarà divertente dicevano” così recita un esilarate video condiviso da Chiara e Federico che mostra alcuni momenti epici dei loro due piccoli in vacanza. Leone e Vittoria sono ancora piccoli ed è normale che abbiamo dei momenti no durante la giornata.

Pianti improvvisi, piccoli litigi tra di loro, momenti drama e molto altro ancora. I due sanno bene come giocare con l’ironia, mostrandosi genitori come tutti gli altri. Nulla di così strano ma solo la quotidianità di due genitori, super famosi, che vogliono però normalizzare la cosa.

Non tutti la pensano così e non mancano le polemiche. Per loro è facile, dicono in molti, hanno un personale che li aiuta e quasi per nessuno nella “normalità” è così. Le finanze, del resto, della coppia sono stellari e possono permettersi di tutto. Sapete quanto costa la vacanza?

Ferragnez ed il costo della vacanza ad Ibiza: le cifre

La villa nella quale i Ferragnez soggiornano ad Ibiza, l’abbiamo detto, è magnifica. I due sono arrivati nella location con un jet privato. Su due piani e circondata da un mega giardino con inclusa piscina e campo da basket, è una vera reggia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ma quanto costa tutto questo? Le cifre sono da capogiro per un turista “normale” ma non è il caso dei Ferragnez che, secondo quanto si apprende sul web, sborsano ben

700 euro al giorno

per soggiornare nella villa, tra pranzi e cene, bagni in piscina con panorama mozzafiato ed una serata cinema privato in giardino.