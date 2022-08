Giorgia Palmas e Magnini beccati in quella posa, la FOTO bollente: “che uomo fortunato”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini beccati in una posa sconvolgente. La relazione tra i due va a gonfie vele, la foto ne è la prova!

Le vacanze di Filippo Magnini e Giorgia Palmas non mancano di suscitare invidia nei fan più accaniti della coppia. Di recente, in compagnia della figlia Mia, i due coniugi hanno soggiornato presso l’incantevole località di Castiadas, in Sardegna, dove hanno potuto godere di un mare incantevole.

La conduttrice e l’ex nuotatore ne hanno approfittato per rilassarsi, ma anche per far vivere dei momenti a dir poco indimenticabili alla piccola Mia, che accanto ai suoi genitori sembrerebbe essersi divertita moltissimo.

Le foto pubblicate negli scorsi giorni dall’ex velina, a questo proposito, non fanno altro che confermare quanto la famiglia Palmas-Magnini stia vivendo un periodo davvero magico.

L’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini: dalla nascita della figlia Mia al matrimonio

Dopo essere stata fidanzata per cinque anni con il collega di “Paperissima Sprint” Vittorio Brumotti, Giorgia Palmas ha iniziato una relazione con l’ex nuotatore Filippo Magnini.

Quest’ultimo, ex fidanzato di Federica Pellegrini, è l’uomo con cui l’ex velina ha scelto di convolare a nozze e di metter su famiglia. La piccola Mia, prima e unica figlia della coppia, è nata il 25 settembre 2020, appena pochi mesi prima del matrimonio dei suoi genitori.

Giorgia e Filippo, infatti, si sono sposati civilmente nel maggio 2021, per poi celebrare il matrimonio religioso esattamente un anno dopo, sotto gli sguardi ipnotizzati di parenti e amici.

La coppia, insieme da quattro anni, palesa una sintonia ed una complicità davvero invidiabili. L’ultimo post che la Palmas ha condiviso attraverso Instagram ne è la prova: un amore così non può che essere destinato a durare per sempre.

Fan impazziti sotto l’ultima FOTO dell’ex velina: “Filippo è un uomo fortunato”

L’ultimo scatto condiviso da Giorgia Palmas ha letteralmente scatenato i seguaci di Instagram. L’ex velina e il marito, a bordo piscina, si fissano l’un l’altra con sguardo amorevole e sognante.

La complicità ostentata dai due coniugi, che si sfiorano e sorridono con fare passionale, ha dato origine ad una moltitudine di commenti.

“Filippo è un uomo fortunato“, “siete pazzeschi“, “una bella famiglia” hanno scritto i followers dell’ex velina, che sembrano supportare in pieno questa incantevole coppia.