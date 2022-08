Michelle Hunziker, la famiglia si allarga: “Spero che sia…” Emozione per la dolce attesa…

Voci clamorose su una nuova gravidanza per Michelle Hunziker. L’emozione per la dolce attesa sale e non si farebbe attendere ancora per molto…

Le nuove voci di corridoio che si susseguono dalle parti di Michelle Hunziker e la sua privacy sono davvero clamorose!

La simpaticissima conduttrice della Mediaset, al timone di “Striscia la notizia” è uscita allo scoperto in un’intervista con un desiderio ben preciso sulla volontà di allargare la famiglia.

L’ex compagna di Eros Ramazzotti ha sempre avuto un debole per gli amici e in generale per il collettivo di persone con il quale scambiare quattro chiacchiere e due sane risate.

Gli affetti dunque sono e saranno sempre al primo posto per la presentatrice svizzera che a Settembre tornerà protagonista in tv con un nuova trasmissione che renderà ancor più ambiziosa la sua carriera e allo stesso tempo orgogliosi i suoi beniamini.

Si tratta del nuovo contenitore di “Michelle Impossible“, tutto dedicato alla conduttrice di Striscia. Sarà certamente la volta giusta per conoscere a fondo le qualità e le caratteristiche che finora mantiene all’oscuro di tutti all’interno della propria privacy

Michelle Hunziker, in arrivo un nuovo componente: verità e considerazioni

La showgirl svizzera, Michelle Hunziker ha lasciato tutti di stucco durante un’intervista dove esprime il proprio parere su una famiglia allargata.

La questione riguarderebbe proprio lei in prima persona con la possibilità di arrivo di un nuovo componente che andrebbe a rinforzare il già ricco parterre di conviventi.

Secondo le ultime indiscrezioni che si rincorrono attorno alla famiglia della conduttrice si tratterebbe dell’arrivo di un bebè.

Durante l’intervista, la Hunziker ha espresso un parere in merito, esprimendo una preferenza del tutto esclusiva.

“Spero con tutto il cuore che arrivi un maschietto”

Così la nuova fiamma di Giovanni Angiolini ha tuonato durante le vacanze in totale relax insieme alla figlia avuta dal cantante, ovvero Aurora Ramazzotti.

L’unico dubbio che aleggia attorno ad uno scoop che ha il sapore del clamoroso a tutti gli effetti è legato proprio alla primogenita. Aurora è legata a Cerza da ormai tanti anni e non è escluso affatto che la notizia sulla nuova e presunta gravidanza sia legata proprio alla figlia avuta da Eros.

In attesa di capire se si tratti del quarto (la speranza più grande) figlio di Michelle oppure del primogenito di Aurora, l’emozione attorno alla famiglia più allegra d’Italia cresce e non si fermerà finchè non si sarà conosciuta la verità.