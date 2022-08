Titova-Di Pasquale, tutta colpa di Rosolino? Il ballerino vuota il sacco sulla rottura

Natalia Titova e Simone Di Pasquale, fu Massimiliano Rosolino la causa della rottura? Il ballerino ha finalmente vuotato il sacco!

In pochi sono a conoscenza di quelli che furono gli esordi di Natalia Titova. Nata a Mosca nel 1973, la ballerina è divenuta celebre per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”.

Dal 2005 al 2014, infatti, la Titova ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza all’interno del programma di Milly Carlucci, che le ha regalato una popolarità televisiva davvero inattesa.

Negli anni successivi è arrivata l’esperienza anche nell’ambito di “Amici” (2015-2020), che ha visto Natalia impegnata come docente di danza latino-americana.

È stato proprio “Ballando con le Stelle”, tuttavia, il programma che più di ogni altro ha cambiato la vita della Titova. Non a caso, durante una delle edizioni del dancing talent, la ballerina incontrò l’uomo che sarebbe divenuto il padre delle sue figlie.

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino: un amore nato a “Ballando con le Stelle”

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino si sono incontrati in occasione della terza edizione di “Ballando con le Stelle” (2006). Lei maestra e lui allievo, la coppia si è innamorata proprio grazie al dancing talent di Rai 1.

Dal loro legame, che dopo sedici anni appare inossidabile come il primo giorno, sono nate due meravigliose figlie. Pochi di voi, tuttavia, sapranno che la ballerina russa, in realtà, è stata a lungo fidanzata con un collega di “Ballando”.

Stiamo parlando di Simone Di Pasquale, l’insegnante di danza che Natalia ha incontrato nel 1998, all’epoca del suo arrivo in Italia. Con il ballerino, la compagna di Rosolino è stata fidanzata per sette lunghi anni, fino al 2005.

Ma quale fu la vera causa della rottura tra i due? Molti credono che il responsabile di tutto sia proprio l’attuale compagno di Natalia. Come confidato da Di Pasquale in un’intervista, tuttavia, le cose tra loro sarebbero andate in maniera completamente diversa.

Titova-Di Pasquale, il ballerino ammette il vero motivo della rottura: sconvolgente verità

Ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, Simone Di Pasquale aveva confidato a Serena Bortone il vero motivo della rottura tra lui e Natalia Titova, con la quale il ballerino è stato fidanzato per ben sette anni.

“Perché ci siamo lasciati? Perché l’amore a un certo punto finisce, nonostante resti un grande affetto”

aveva spiegato il maestro di ballo, spiazzando i telespettatori collegati con la trasmissione. Massimiliano Rosolino, contrariamente alle aspettative, non ha mai avuto un ruolo

nella fine di questo meraviglioso e autentico rapporto.

