“Ha scelto uno di 30 anni, lavora in tv” l’addio a Raoul Bova per uno più giovane, clamoroso

Raoul Bova è finito al centro dei riflettori del gossip. L’ormai ex compagna lo ha tirato in ballo, ufficializzando una nuova relazione.

L’attore di numerose fiction e pellicole avventurose, Raoul Bova ha sempre avuto un debole per colleghi e colleghe che avevano il suo stesso punto di vista.

Oggi, l’ex protagonista di “Scusa ma ti chiamo amore” vive una storia d’amore bellissima con Rocio Morales. La nuova coppia dello spettacolo si è formata ed evoluta tra coccole e abbracci passionali, con l’obiettivo di dimenticare le delusioni del passato, legate ai loro rispettivi ed ex coniugi.

Prima di Rocio, nella vita dell’attore capitolino esisteva un’altra. L’ex compagna si stava affermando in tv con l’obiettivo di aumentare l’asticella della visibilità. L’abbiamo vista recitare in “Amici Celebrities“, edizione di reality vinto da Pamela Camassa.

E’ lì che Chiara Giordano ha conosciuto il punto di svolta della sua carriera, nonostante la passione indiscussa per il ballo. L’addio definitivo all’attore, maturato nell’anno 2013 ha portato dopo tanto tempo e sofferenze smaltite, Chiara nelle braccia di un altro più giovane di lei

Raoul Bova, l’ex compagna Chiara Giordano annuncia il nuovo amore: fine delle sofferenze

L’attore capitolino, Raoul Bova aveva scelto di ripartire subito, prendendo per mano, tra coccole, abbracci e foto intime in dolce compagnia, la showgirl spagnola, Rocio Morales.

Percorso diverso invece per l’ex fiamma, Chiara Giordano che per oltre otto lunghi anni è rimasta a ‘leccarsi le ferite’ in amore, pensando esclusivamente al suo lavoro e ad affermarsi ancor più.

Solo da pochi giorni, la dottoressa in veterinaria è uscita allo scoperto in maniera del tutto clamorosa, annunciando a tutti di aver dimenticato ufficialmente Raoul Bova.

La notizia è davvero clamorosa, anche per l’età del nuovo compagno al quale Chiara ha dato adito di provarci e approfondire la conoscenza dopo tempo dall’inizio della frequentazione.

Il nuovo lui è un personaggio molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. E si è legata alla dottoressa, grazie alla passione in comune per il ballo.

Il personaggio in questione è un celebre ballerino della Rai, presente in pianta stabile per anni, nel corpo dei danzatori di “Domenica In” e “I Fatti Vostri”.

Il nuovo lui, di anni 30 e dunque molto più giovane di Chiara porta la firma di Andrea Evangelista.

L’ufficialità dell’inizio della loro storia è stata opera della veterinaria, appassionata come il suo nuovo amato, di ballo, più giovane di lei di ben 15 anni: davvero clamoroso!