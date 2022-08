Ida Platano non resiste e “scappa” di casa, ma con chi? La risposta lascia impietriti

Ida Platano non resiste e “scappa” di casa, raggiungendo un luogo davvero speciale: a farle compagnia c’è la sua dolce metà!

Anche durante l’estate, i protagonisti di “Uomini e Donne” non mancano di avere i riflettori puntati contro. La curiosità del popolo dei social è a dir poco insaziabile e non lascia certamente in pace dame e cavalieri del programma.

Tra i più seguiti dobbiamo assolutamente includere la meravigliosa Ida Platano, la dama di Brescia che, nel corso di questi cinque anni, ha conquistato una fetta sempre maggiore di ammiratori.

Nonostante le sue frequentazioni, di fatto, non siano mai andate a buon fine, la Platano è riuscita a creare dei legami imprescindibili all’interno del programma. Il primo di questi, senza ombra di dubbio, è proprio quello con l’amica Gemma Galgani.

“Uomini e Donne”: Ida Platano e il legame speciale con Gemma Galgani

Negli scorsi giorni, la dama di Brescia ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per raggiungere la sua migliore amica Gemma Galgani. Le due donne, che si sono conosciute grazie al programma di Canale Cinque, hanno creato un rapporto autentico che prosegue anche all’infuori dello studio.

Ida, indubbiamente, ha trovato in Gemma un punto di riferimento davvero imprescindibile, una presenza di cui, allo stato attuale, non farebbe a meno per nessuna ragione al mondo.

Nella giornata di oggi, la parrucchiera sembrerebbe essersi data ad una fuga romantica in compagnia di qualcuno di speciale. Le Instagram stories pubblicate nelle scorse ore hanno svelato tutto: Ida, incapace di resistere ulteriormente, ha lasciato tutto ed è corsa in un luogo davvero improbabile!

La dama di Brescia non resiste e “scappa” di casa: ecco chi c’era a farle compagnia

Ida Platano, come rivelano le Instagram stories odierne, è letteralmente “scappata” di casa per recarsi nel luogo da lei più amato: il mare.

La dama ha confessato ai suoi seguaci il motivo di questa fuga improvvisa:

“Quando hai dei pensieri che iniziano a farsi pesanti devi andare al mare. Osserva in lontananza l’orizzonte e prendi un bel respiro”.

La Platano, dunque, aveva semplicemente bisogno di staccare la spina e prendersi una meritata pausa. In tutto questo, ovviamente, la bresciana non ha mancato di portare con sé il figlio Samuele, l’uomo più importante della sua vita.

