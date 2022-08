Ilaria D’Amico, la crisi con Buffon: finalmente tutta la verità

L’ex volto di Sky rompe il silenzio sulla sua relazione con il campione, capiamo cosa sta succedendo tra di loro. Parole che sorprendono tutti.

Periodicamente la relazione tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon torna sotto i riflettori della cronaca nazionale e si parla di presunti momenti di distacco o flirt con altri personaggi dello spettacolo.

Se ne sta parlando anche in queste settimane ma con una maggiore aggressività rispetto le volte passate, tanto che molti fan della coppia iniziano a tremare per la loro stabilità. Questa volta quindi ha deciso di far sentire la sua voce anche l’ex volto di Sky in un’intervista rilasciata al settimanale F in cui ha raccontato il dietro le quinte della relazione che prosegue dal 2014.

D’Amico e Buffon, come stanno davvero le cose? Parla la conduttrice

I due non sono ancora sposati ma da tempo si chiamano marito e moglie vista la complicità che si è create tra di loro.

“Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario. Credo che, quando succederà, sarà per regalarci una festa romantica. Lui dice sempre: ‘Facciamolo quando smetto di giocare’. E io: ‘Guarda che non intendo sposarmi con il bastone”.

Ha confidato la D’Amico che presto vedremo in tv con un nuovo programma su Rai 2 dopo alcuni anni lontana dal piccolo schermo.

La dichiarazione però non si è fermata qui, anzi ha parlato lungamente dell’amore per il portiere del Parma smentendo di fatto ogni voce di crisi nella coppia.

La conduttrice: “Lui voleva smentire, ma…”

Nonostante spesso la coppia non si faccia vedere insieme per lungo tempo questo non significa che sono divisi. Lo ha confermato la D’Amico, visto che nei mesi scorsi si è vociferato di una crisi di coppia.

Lui voleva fare una smentita, ma gli ho detto: tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero.

Poi arriva anche lo sfogo verso la carta stampata e online:

“Eravamo sempre insieme, con i paparazzi spesso sotto casa a Parma e a Milano, ma quelle foto non uscivano mai. Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto che ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata“.