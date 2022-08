Ilary Blasi, la visuale da dietro è splendente e malinconica: come sta la ex di Totti – FOTO

Ilary Blasi, direttamente dalla Croazia aggiorna i suoi fan. Lo scatto è eloquente: tutto su di lei dopo la separazione

Non si ferma Ilary Blasi e aggiunge una nuova tappa alla sua lunga, quasi interminabile vacanza estiva, la prima da single e senza il suo ormai ex Francesco Totti. Non si è fatta mancare nulla dal mare alla montagna, dalla savana ai laghi, tra l’Italia e la Tanzania e ora in Croazia, documentando in modo puntuale tutto sui social.

La conduttrice non ha nessuna voglia di tornare a Roma e alla routine che evidentemente la costringerebbe a fare i conti con il cambio di abitudini e di vita dopo la separazione dal marito.

La Blasi ed il nuovo viaggio in Croazia

Un nuovo viaggio dunque per Ilary Blasi che in questi giorni ha scelto di concedersi ancora un po’ di mare ma in barca. Non è sola la conduttrice Mediaset in Croazia. Con lei la più piccola dei figli avuti da Francesco Totti, Isabel, la sorella maggiore Silvia, il cognato Ivan, i nipoti e l’amica Francesca.

Aveva fatto pensare a tutti di tornare a casa dopo oltre un mese in giro, precisamente dal 12 luglio, all’indomani del comunicato ufficiale della separazione con il Pupone e invece non è così. Nella Capitale Ilary ci è rimasta solo per poche ore, il tempo di fare un cambio valigia, rifare la manicure e riprendere Isabel che insieme a Cristian e Chanel era nella villa di Sabaudia con il papà.

Ma come sta la Blasi dopo la separazione? Lei non parla ma al suo posto ci pensano a dire tutto le foto.

Ilary Blasi e la FOTO in barca: la verità

Su Instagram, e precisamente nelle Stories, Ilary Blasi ci regala uno scatto che la immortala in barca. La visuale è da dietro e mette in evidenza il suo fisico perfetto. Indossa un copricostume bianco che avvolge tutta la silhouette e lascia intravedere il costume intero color lilla.

La conduttrice fa sognare i suoi fan con uno scatto a metà tra il sexy che però rivela anche una nota di malinconia. Guarda verso l’orizzonte, nella speranza forse, che possano esserci momenti migliori e spensierati.

La Blasi non parla, come del resto il suo ex, e per il momento ci racconta il suo girovagare in vacanza. A settembre ci sarà una svolta? Staremo a vedere.

