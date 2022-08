“Penso di non aver passato così tanti giorni senza farlo” Incredibile confessione di Aurora Ramazzotti – FOTO

Aurora Ramazzotti lascia senza parole i suoi fan su Instagram: la rivelazione che nessuno si aspettava. Adesso si ricomincia

Lei è una dei figli d’arte più famosi in Italia, una giovane che ha deciso, come i suoi genitori, di lavorare nel mondo dello spettacolo, ma a che prezzo? Parliamo di Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker che a caro prezzo cerca di portare avanti il suo lavoro.

Il peso del confronto e del dover continuamente dimostrare non è facile da gestire ed Aurora spesse volte lo ha raccontato. E poi c’è il pensiero che lei sia raccomandata solo per il cognome che porta.

Non è mai stato così, anzi, se mai l’essere una Ramazzotti l’ha portata a perdere dei lavori proprio per evitare polemiche. Lo ha raccontato tempo fa al Corriere della Sera proprio Aurora.

La figlia di Eros fa preoccupare il pubblico, il motivo

Oltre le polemiche però per Aurora Ramazzotti in questi anni di lavoro nello show business sono arrivate anche grandi soddisfazioni. I social per lei rappresentano un vero paracadute di atterraggio. Qui lei è amatissima e ha un pubblico di oltre 2 milioni di follower.

È soprattutto attraverso Instagram che lei parla con i suoi fan, mostra attimi della sua quotidianità condividendo allegria ed ironia che piacciono un sacco. Negli ultimi giorni però la figlia di Eros e Michelle ha fatto preoccupare un po’ il suo pubblico.

È sparita completamente dai social lasciando tutti in apprensione. Poi è arrivata l’ammissione incredibile.

Aurora Ramazzotti: su Instagram ammette che.. la FOTO

“Penso di non aver mai fatto così tanti giorni senza postare ma proprio non riuscivo neanche ad aprire Instagram. Ci riprovo”.

Con queste parole ed un selfie in macchina Aurora Ramazzotti è tornata su Instagram dopo diversi giorni di assenza e per farsi perdonare ha subito aperto un box delle domande. L’artista ha ammesso di stare bene e che

“succedono tante cose mentre chiudono le app del cell”

Insomma pausa detox e rigenerante dal web e dai social per Aurora che ora si trova in Salento conciliando vacanze e lavoro. Il 25 agosto, infatti, come lei stessa ha raccontato, a Lecce presenterà il concerto del cantante reggae Alborosie. “Se siete nei dintorni venite che ci divertiamo” ha detto invitando tutti a partecipare all’evento.

