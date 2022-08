È scomparsa dalle scene da qualche anno ma la sua presenza è spesso ricordata sui social con video e foto del suo passato come cantante.

All’anagrafe era Cristina Scuccia ma per tutti, compresi i telespettatori di Rai 2 è sempre stata solo suor Cristina. Classe 1988 è nata a Vittoria in Sicilia, un nome premonitore visto che poi ha vinto davvero l’edizione 2014 del talent “The Voice” nel team di J-Ax conquistando tutti per la sua voce grintosissima.

La sua bravura era talmente elevata che nessuno fece caso al velo ed il saio nero che portava sul palco del programma. In poco tempo incise addirittura anche due album, uno nel 2014 intitolato ‘Sister Cristina’, mentre il secondo quattro anni dopo, dal titolo ‘Felice’.

Che fine ha fatto suo Cristina?

Non la si vede in tv ormai da diversi anni, questo perché suor Cristina nel 2020 ha rinnovato i voti nella chiesa di Sant’Ambrogio a Milano. Alla stampa che l’aveva intervistata poco dopo aveva spiegato:

“Mi sono sposata definitivamente con Cristo”. Una nuova vita stavolta però all’interno delle mura di un convento in cui la musica è comunque sempre presente ma solo per animare la Messa.

Anche se è sparita della scena però la sua presenza è sempre vigile sui social dove non solo puntualmente ricompaiono video delle esibizioni a “The Voice” ma anche del suo passato prima di decidere di farsi suora.

L’avete mai vista però da giovane appena 15enne? Sul web è comparsa una vecchia foto di lei con la pancia scoperta…

Suor Cristina com’era a 15 anni prima del successo mediatico?

La passione per il canto c’è sempre stata, è iniziata quando lei era ancora una giovane adolescente in piena crescita.

Nel 2007 ha interpretato il ruolo di Suor Rosa, fondatrice delle Suore Orsoline nel musical “Il coraggio di amare”. L’anno successivo, nel 2008 ha frequentato invece l’Accademia di spettacolo Star Rose Academy in Roma, studiando canto con i maestri Tiziana Rivale e Franco Simone.

Ben prima però cantava alle feste scolastiche e nei palchi paesani della sua zona nativa.

La foto che la immortala appena 15enne la mostra infatti con un viso angelico ed i capelli lunghissimi e mossi che le coprono il collo ed il viso.

Trucco accennato con le palpebre dipinte di colori pastello, un top molto corto con l’immagine di Titti stampata e la pancia scoperta come usava portare negli anni Novanta. Collana e orecchini vistosi, bellissima e leggiadra come la voce che fin da subito ha conquistato tutti.