Maria De Filippi, conoscete il suo titolo di studio? L’ha ottenuto con il massimo dei voti: impressionante

Ecco cosa faceva Maria De Filippi prima della sua carriera in tv. Ha una laurea in giurisprudenza ottenuta con il punteggio massimo

Sicuramente è uno dei volti più amati e famosi di canale cinque. Le sue trasmissioni, ce ne sono veramente per tutti i gusti e per tutti i tipi di spettatori, tengono compagnia a tantissimi italiani da decenni.

Maria De Filippi: la carriera televisiva al posto di quella da magistrato

Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi, C’è Posta per Te, Tu si Que Vales, sono solo alcuni dei format portati al successo della consorte di Maurizio Costanzo. Proprio il giornalista ha dato una svolta decisiva alla carriera della presentatrice, essendo il primo a proporle di collaborare insieme e a darle uno spazio in Tv.

Una coppia legata dal matrimonio, ma anche sul piano professionale. Recentemente la De Filippi ha dichiarato: “Non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.

E riguardo a cosa si augura dal suo futuro e per se stessa ha detto: “Sogno di prendere la vita con più leggerezza… fantastico di essere libera da ciò che io stessa ho costruito”.

Gli studi di Maria De Filippi. La madre le diceva: “o studi o lavori”

La conduttrice di Canale Cinque dopo aver frequentato il liceo classico Ugo Foscolo di Pavia, inizia un percorso accademico All’Università degli studi di Pavia e sceglie la facoltà di Giurisprudenza, con la speranza di poter fare carriera nella magistratura.

La Tv è stata un po’ un ripiego, dal momento che la mamma le ha sempre detto che se avesse lasciato gli studi si sarebbe dovuta trovare un lavoro, senza rimanere con le mani in mano. Ma ora è pronta a prendersi le responsabilità del ruolo che ricopre e ha detto riferendosi a tutti coloro che dipendono dal suo operato:

“Mai tradirò la loro fiducia e finché avrò forza e fiato lotterò per loro. Per noi. E per chi fruisce del prodotto del nostro lavoro. Ma sappia che io non mi sento padrona di niente. Semmai solo delle mie scelte».

Queste sono state le parole di Maria De filippi durante una recente intervista.