Ambra e Renga tornano a far sognare milioni di fan: “l’ho visto e ci ho ripensato”. Meravigliosi insieme!

Ambra Angiolini e Francesco Renga tornano a far sognare milioni di fan, ma in che modo? Quello che è accaduto tra loro è a dir poco sconvolgente

Mentre Massimiliano Allegri continua a mostrarsi pubblicamente con la sua nuova fiamma, Nina Lange Barresi, l’ex fidanzata Ambra Angiolini sembrerebbe volersi concentrare solo ed esclusivamente sul lavoro.

La classe 1977, infatti, è entrata a far parte del cast di “X-Factor” nel ruolo di giudice. Un’avventura che l’attrice condividerà con i colleghi Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi.

Per la Angiolini, in realtà, quella nel programma di Sky non sarà affatto la prima esperienza come giurata di un talent show televisivo. Cinque anni fa, nel corso dell’edizione 2017 di “Amici”, la Angiolini aveva ricoperto lo stesso identico ruolo, ottenendo un grande successo di pubblico.

Tutti gli ex dell’attrice: da Francesco Renga a Massimiliano Allegri

Prima ancora dell’allenatore della Juventus, con cui la Angiolini ha avuto una relazione negli anni tra il 2017 e il 2021, nella vita dell’attrice c’è stato il papà dei suoi figli: Francesco Renga.

Con il cantante, la giudice di “X-Factor” ha condiviso un’unione che sembrava destinata a non avere fine. Insieme dal 2004 al 2015, Ambra e Renga hanno dato alla luce i figli Jolanda (2004) e Leonardo (2006).

Quando la Angiolini si ritrova a parlare del suo storico compagno, le parole indirizzate a Francesco non possono che essere parole di stima e di ammirazione. Per l’attrice, il cantante ha rappresentato la parentesi più bella ed importante di tutta la sua vita.

Anni fa, proprio durante una puntata di “Amici”, i due ex si erano resi protagonisti di un siparietto assurdo, che non aveva mancato di emozionare profondamente il pubblico in sala. Cosa accadde durante quella sconvolgente serata?

Ambra e Renga tornano a far sognare milioni di fan: “l’ho visto e ci ho ripensato”. Meravigliosi!

Durante l’edizione 2017 di “Amici” – nell’ambito della quale la Angiolini ricopriva il ruolo di giurata -, uno degli ospiti del talent show fu proprio il suo ex compagno Francesco Renga. All’epoca, i due non mancarono di stuzzicarsi a vicenda sotto gli sguardi ipnotizzati del pubblico.

Quando la De Filippi, dopo aver fatto entrare il cantante, chiese alla Angiolini di prendere la parola, l’attrice replicò con il suo solito tono di scherno:

“Nel vederlo ci ho ripensato Maria…chiudo la busta!”.

Renga, divertito dalla battuta dell’ex compagna, le aveva sorriso con fare amichevole e spontaneo. Tra i genitori di Jolanda e Leonardo, nonostante la fine dell’amore, il bene e la complicità sembrano letteralmente rimasti immutati.

