Il Volo, ancora una notizia devastante sul gruppo. In rete è apparso l’annuncio straziante: fans in lacrime.

Tra i gruppi più seguiti dagli italiani, è impossibile non citare ‘Il Volo‘. I tre ragazzi – Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto- si sono conosciuti nel corso di un programma televisivo e sono diventati un “tutt’uno” grazie all’intuizione del regista Roberto Cenci.

Dopo la grande vittoria al ‘Festival di Sanremo‘ del 2015, i tre sono ritornati alla kermesse musicale nel 2019 facendo sempre un’ottima figura e classificandosi al terzo posto. L’ultimo album, ‘Il Volo Sings Morricone’, ha avuto un successo incredibile non soltanto in Italia ma praticamente in tutto il mondo.

I fans li seguono sempre con grande ammirazione e dedizione: le notizie su Piero, Ignazio e Gianluca sono sempre tantissime. In particolare, sui social network compaiono sempre aggiornamenti interessanti.

Grande entusiasmo a Tagliacozzo: lo show de ‘Il Volo’ è stato incredibile

Nella serata di ieri, i ragazzi de ‘Il Volo’ hanno fatto uno straordinario show a Tagliacozzo, nella celebre piazza Obelisco. Il famoso festival estivo, quest’anno, ha fatto registrare record di presenze, con tantissimo pubblico per ogni evento.

Nel corso del concerto del gruppo, c’è stato anche un episodio incredibile. Piero, Gianluca e Ignazio hanno commosso i presenti invitando sul palco un bambino che cantava le loro canzoni.

La mamma del bambino ha espresso tutta la sua gioia. “Grazie per aver regalato al mio bambino un’emozione che descriverla è impossibile“. Nonostante una serata fantastica a Tagliacozzo e un momento strepitoso per la loro carriera, c’è da segnalare un annuncio straziante.

Il Volo, annuncia l’annuncio straziante: duro colpo

Annuncio devastante per ‘Il Volo’ e soprattutto per Piero Barone. Il 29enne ha perso il suo amato nonno: quest’ultimo aveva pagato le lezioni di canto al nipote, accompagnandolo sul palco fin da quando era piccolo.

I funerali si sono tenuti la settimana scorsa, precisamente il 16 agosto alle 16.30 nella chiesa a Naro.

“pregate per il nonno. Ti siamo tutti vicino piero”

Il commento sui social di un utente ha commosso tutti. I fans amano Piero e ovviamente l’annuncio ha reso tristi tutti.