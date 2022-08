Muore di tumore a soli 7 anni: il gesto straordinario poco prima della scomparsa

Oggi 24 agosto i funerali di Ivan Fumarola, il bimbo di 7 anni che combatteva il tumore dal 2019. A luglio la Puglia aveva organizzato per lui una festa a tema Disneyland

La storia di Ivan Fumarola ha toccato il cuore di tutti. Il piccolo, di soli 7 anni, si è spento dopo una lotta estenuante contro un raro tumore, il sarcoma di Ewing, in questo caso arrivato al quarto stadio.

Nella sua breve vita ha affrontato ben 10 cicli di chemioterapia, un trapianto di cellule staminali e varie cure alternative, che oltre ad avere costi estremamente elevati, richiedevano da parte del bimbo un grande dispendio di energie.

La disperazione della mamma del piccolo Ivan e l’aiuto della comunità per esaudire il suo ultimo desiderio

“Ci ritroviamo qui soli al buio perché non Ivan non può vedere la luce, in silenzio perché non può sentire rumori. Non c’è medicina che possa guarirlo” .

Così aveva scritto su Facebook la mamma proprio uno degli ultimi giorni di vita di Ivan, quando il bambino era visibilmente peggiorato.

La Puglia si è, quindi, mobilitata per esaudire il desiderio più grande del piccolo Ivan. Andare a Disneyland.

Disneyland a cielo aperto. Ecco come la Puglia si è mobilitata per rendere felice il bimbo

Nelle sue condizioni, non potendo affrontare un viaggio, è stato il parco divertimenti ad andare da lui, grazie alla partecipazione di un’intera comunità per il progetto “Portiamo Disneyland in piazza per Ivan”.

A questa iniziativa hanno preso parte centinaia di persone ed è stata supportata dall’associazione “la banda di Minnie e Topolino”. Una festa in onore del bimbo con maschere, tanti giochi e 150 personaggi dei cartoni interpretati da figuranti volontari.

Questa grande manifestazione è avvenuta lo scorso 3 luglio, finanziata unicamente tramite raccolta fondi.

La scoperta del tumore avvenne nel 2019, dopo una caduta dalla bicicletta. Da allora Ivan e tutta la sua famiglia hanno combattuto senza sosta contro questa grave malattia.

I funerali del piccolo si sono svolti oggi 24 agosto, presso la chiesa di Montalbano. Tutta la comunità cittadina ha voluto dare al piccolo un ultimo saluto.

