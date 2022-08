MD, file senza fine: crema miracolosa da meno di due euro, risultati meglio del chirurgo. La vogliono tutti

I consumatori sono in tilt a seguito di un’offerta di MD: si tratta di una crema miracolosa. Dai risultati meglio del chirurgo, costa meno di due ore.

Code senza fine. Questo quanto si sta verificando davanti ai punti vendita MD Discount, insegna italiana della grande distribuzione. Nata nel 1994, negli anni si è espansa a macchia d’olio per il Bel Paese, tanto che oggi conta ben 820 punti vendita per un totale di ben 8000 mila dipendenti.

A conquistare i consumatori – diventando per molti un punto di riferimento delle loro spese – nei mesi tante le sue offerte super accattivanti. Tra prodotti super convenienti dall’ottimo rapporto qualità prezzo, i suoi volantini fanno sempre battere i cuori dei consumatori.

Questa volta a conquistare in particolare un prodotto specifico: si tratta di una crema dai risultati miracolisi.

MD, file senza fine: crema miracolosa conquista tutti

Questa volta a conquistare gli appassionati di MD è una crema dai risultati miracolosi: un prodotto di qualità elevatissima nonostante costi meno di due euro.

I suoi risultati sono incredibili, superando persino quelli del chirurgo.

In un’epoca in cui gli interventi come filler e botulino sono sempre più diffusi, pensare di poter ottenere risultati senza ricorrere al chirurgo sembra un miraggio: ma grazie alla crema firmata MD questo è possibile.

Pelle di porcellana: tutto merito della crema firmata MD, sta spopolando

La crema in questione è la Botanika opacizzante: offerta a un prezzo super conveniente rende la pelle di porcellana.

Acquistabile con soli 1,99 euro, dona all’incarnato un effetto super luminoso. In particolare è indicata per le pelli secche e delicate, nutrendole, ma evitando l’effetto lucido.

Pertanto si presta in particolare anche per fare da base per il trucco: molto densa e compatta, si assorbe in tempi record. La pelle risulta subito molto levigata e nutrita oltre che profumata essendo che il prodotto ha un’ottima fragranza.

Altro pregio è il suo packaging: contenuta in un vassetto di vetro, ricorda le creme dei marchi di lusso.

Di piccole dimensioni, non è troppo pesante, risultando ideale anche da portare con sé durante i viaggi.

Si tratta di un prodotto bio da non farsi scappare: da dare sia al mattino, sia alla sera, massaggiando fin tanto che non è assorbita, sta conquistando i consumatori accorsi da MD per acquistarla.

