Roberto Bolle, il nome del fidanzato esce allo scoperto: “Ho provato a tenerlo segreto ma…”. Più famoso (e bello) di lui

Finalmente la vita privata del ballerino italiano è stata svelata, il nome della fiamma che gli sta accanto da due anni è un volto noto della moda mondiale.

Possiamo dire che è il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York.

Parliamo indubbiamente di Roberto Bolle, classe 1975 nativo di Casale Monferrato, oggi tra le stelle italiane che illuminano maggiormente il firmamento di talenti mondiali.

La sua lunga e faticosa carriera come ballerino è stata molte volte descritta in tutti i giornali vista la bravura eccelsa fuori dal comune, che è risultata evidente fin da giovanissimo, appena 12enne quando Roberto Bolle è entrato a far parte dell’Accademia Teatro della Scala.

Il nome del fidanzato di Bolle è famosissimo, lo conoscono tutti

Nel 1996 è diventato primo ballerino proprio alla Scala, aspetto che lo ha portato negli anni seguenti a lavorare prima con il Royal Ballet di Londra e successivamente a calcare i maggiori palchi del mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Bolle (@robertobolle)

Se la sua vita lavorativa è descritta con elogio e rigorismo tecnico da professionisti del settore e fan estasiati dalla sua bravura e bellezza, nell’ombra per molti anni invece è stata mantenuta la sua vita sentimentale. O almeno fino a due anni fa quando la sua dolce metà è stata rivelata.

Il primo settimanale ad immortalarli insieme è stata la testata di Signorini “Chi”, che li ha sorpresi insieme a passeggio tra le calli di Venezia proprio come due turisti in vacanza.

Daniel e Roberto si sono concessi molti selfie con dei passanti, inoltre li si vede abbracciati intenti a scambiarsi effusioni a bordo di un motoscafo. Consociamo però meglio il giovane che gli ha rubato il cuore.

Daniel Lee, chi è lo stilista e compagno di Roberto Bolle

Si chiama Daniel Lee ed è nato a Bradford in Inghilterra nel 1984. Si è laureato nel 2011 presso il Central Saint Martins College of Art and Design.

Da sempre considerato un “enfant prodige” ha iniziato prestissimo a collaborare con alcune tra le più importanti case di moda di Londra, New York e Parigi come Maison Margiel, Donna Karan e Balenciaga.

Dal 2018 è il direttore creativo del brand di lusso Bottega Veneta che ha svecchiato con una nuova e moderna prospettiva, mantenendo l’artigianalità che però da sempre contraddistingue il marchio.

Come riporta Metropolitan Magazine, Daniele nel 2019 ai “The Fashion Awards” ha fatto vincere a Bottega Veneta ciascuna delle quattro categorie per le quali è stata nominata. Ovvero ‘Designer degli accessori dell’anno’, ‘Brand of the Year’, ‘Designer of the Year’ e ‘British Designer of the Year’.

Non si sa come i due si siano conosciuti, probabilmente a qualche evento del marchio o party esclusivo.

Quel che è certo è che Bolle ha provato in tutti i modi a non rivelare il nome del fidanzato ma purtroppo la stampa ha giocato carte false per venirne a capo. Cercano però di essere il più riservati possibile e sui social non sono più apparse loro foto insieme immortalate dalle riviste di gossip inoltre Daniel non ha neppure un profilo Instagram.