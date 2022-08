La conduttrice lo scorso Ferragosto ha pubblicato uno scatto inequivocabile, i fan sono rimasti senza parole. Ecco che cosa è successo.

Abbiamo imparato ad amarla fin da quando ha messo il primo piede nello studio de “La prova del cuoco” su Rai 1 il 2 ottobre 2000 quando aveva “appena” 37 anni ed una bellezza incredibile da vendere.

Antonella Clerici ha un carattere solare e la battuta sempre pronta che mette allegria e strappa un sorriso a tutti. Lo ha sempre fatto anche nei momenti più delicati in cui la collettività si stringeva forte per un lutto improvviso o una sciagura nazionale.

Lo ha fatto, e continua a farlo ormai da 4 anni, anche per l’anniversario della morte dell’amico Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale giunta improvvisa.

Antonella Clerici e Carlotta Mantovan insieme. Foto meravigliosa

Vari gli interventi che il celebre conduttore aveva svolto in puntata quando lei era conduttrice a “La Prova del Cuoco”, un’amicizia la loro che proseguiva da anni visto che avevano iniziato entrambi giovanissimi in Rai.

Dopo la morte di Fabrizio Antonella non ha potuto far altro che legarsi ancora di più alla vedova di Fabrizio, mamma della piccola Stella rimasta orfana ad appena 4 anni.

Le ha fatto avere un lavoro in Rai nel programma “Portobello” e le è stata accanto come una sorella per anni. Anche oggi tra di loro regna una stima ed amicizia preziosissima.

Che rapporto c’è tra Antonella e Carlotta?

La conduttrice ormai da diversi anni ha comprato una casa in Normandia assieme al compagno Vittorio Garrone e vi passa l’estate lontana dalla mondanità che invece per tutto l’anno la coinvolge a causa del suo lavoro.

Ormai sembra essere un’abitudine delle due donne ritrovarsi ad ogni Ferragosto proprio a casa di Antonella per mangiare insieme e festeggiare con una grigliata rigorosamente preparata da Vittorio ai fornelli per un giorno.

L’ultima foto le vede sorridenti e spensierate come non mai, occhi sereni e una bella abbronzatura che colora il viso di entrambe.

“Come ogni ferragosto insieme….❤️ ti voglio bene Carlotta. Noi e le ns bimbe che crescono“

Recita la didascalia in descrizione al post social che in poche ore ha ottenuto oltre 24mila like da parte di amici e colleghi dello spettacolo. Ed E’ propio della sua bimba e del suo cavallo che Carlotta Mantovan è innamorata. Dopo la tragedia della morte di Fabrizio ha reagito sempre sorridente con loro al suo fianco.

