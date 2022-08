Silvia Toffanin, Pier Silvio e le mancate nozze: dopo anni svelato l’incredibile motivo. Amara verità

Emerge un retroscena sbalorditivo sul rapporto tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Nessuno se lo aspettava, amara verità.

Insieme da oltre 20 anni, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo. Lei conduttrice, lui amministratore delegato di Mediaset, uno al fianco dell’altra hanno creato una splendida famiglia dando alla luce i figli Sofia Valentina e Lorenzo Mattia.

Nonostante il grande sentimento che li lega – invariato dal 2001 a oggi – i due non hanno mai detto il fatidico sì.

Una scelta che non è passata inosservata, tanto da catalizzare l’attenzione del gossip negli anni, destando curiosità nel pubblico sul motivo di questa decisione: emerge la risposta a questo quesito.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: il motivo delle mancante nozze

Insieme da una vita, per Silvia e Pier Silvio le nozze sembrano soltanto un miraggio.

View this post on Instagram A post shared by Silvia Toffanin (@silviatoffanin.official)

Niente anello al dito per la coppia, il cui amore sembra comunque andare a gonfie vele.

Insieme dal 2001, entrambi sono tra i volti più conosciuti dello spettacolo. Lei partita come letterina, ha fatto poi carriera affermando come conduttrice distinguendosi in particolare nel format di “Verissimo”, capace di ottenere anno dopo anno ascolti record. Oltre alla carriera dai grandi successi, è un’esemplare madre e compagna di vita per Pier Silvio.

Uniti da un forte amore, emerge il motivo per cui i due non si sono ancora sposati.

Niente matrimonio: perchè Pier Silvio non chiede la mano della Toffanin

Tra supposizioni e indiscrezioni, sembra emergere la verità sul perché la Toffanin e Pier Silvio non si sono mai sposati.

Il figlio di Berlusconi non ha mai chiesto la mano della compagna nonostante stiano insieme da 20 anni. Il motivo non sarebbe legato a problematiche tra di loro: semplicimente sono felici così, senza il bisogno di avere un anello al dito per sancire il loro amore.

se ne sono sentite di ogni, da che siamo sposati in segreto a che piango ogni giorno perchè non sono ancora sposata

Le parole di Silvia, tra le quale si legge l’insofferenza per quanto questo aspetto della sua vita sia da anni nel mirino. Nonostante tutto lei e il suo Pier Silvio si godono il loro amore, senza bisogno di etichette.

MUORE IL FIDANZATO, LEI RICOPERTA DI INSULTI: GUARDA IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE