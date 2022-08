Ex gieffina a cuore aperto, la confessione mette i brividi: “ho pensato di suicidarmi”

L’ex gieffina Stefania Orlando fa una confessione a cuore aperto che turba profondamente i fan: quello che ha dichiarato è sconvolgente

Tra gli indiscussi protagonisti del “Grande Fratello Vip 5” vi fu anche la meravigliosa Stefania Orlando. Terza classificata nell’ambito del reality di Canale Cinque, la showgirl venne letteralmente riscoperta dal pubblico italiano.

L’ex gieffina, che ormai da qualche anno era sparita dai radar, fu in grado di ritagliarsi un ruolo di spicco all’interno del programma condotto da Signorini. Memorabile, a questo proposito, fu il trio che la Orlando formò con i coinquilini Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

I tre, divenuti letteralmente inseparabili, non mancarono di distinguersi sia all’interno del reality, sia una volta che le telecamere del “GF Vip” si erano definitivamente spente. Ancora oggi, osservando i profili social di Stefania, si può notare come la showgirl, di fatto, resti una delle ex gieffine più seguite e apprezzate di sempre.

Stefania Orlando: dal successo al “Grande Fratello Vip” al trionfo sui social

I followers che seguono Stefania Orlando – oltre 600mila – hanno imparato ad apprezzarla non solo per le sue indiscusse qualità professionali. L’ex gieffina, grazie al reality di Canale Cinque, ha mostrato dei lati di sé di cui nessuno era a conoscenza.

In particolare, la Orlando si è aperta moltissimo rispettivamente al rapporto con il marito Simone Gianlorenzi, che da ben quindici anni è al fianco della showgirl. Quest’ultimo, nello specifico, avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella vita dell’ex gieffina.

Stefania, infatti, ha incontrato Simone in un periodo a dir poco drammatico della sua esistenza. Solo l’amore per il marito, come ammesso dalla showgirl, le avrebbe consentito di uscire dal “tunnel” in cui era entrata.

La confessione dell’ex gieffina mette i brividi: “ho pensato di suicidarmi”

Prima di incontrare Simone, Stefania Orlando era entrata in un tunnel senza uscita a seguito della morte della sua migliore amica. Un fatto che ha drammaticamente segnato l’esistenza della showgirl, che ha trovato la forza di parlarne solo in una recente intervista ai microfoni di Chi.

“Ho pensato di suicidarmi. Sono attimi. Ero sola, la mia amica non c’era più e non avevo un lavoro continuativo”

ha ammesso l’ex gieffina, che riuscì a superare quel terribile momento solo grazie all’incontro con Simone. L’uomo, divenuto suo marito solamente tre anni fa, non avrebbe mai abbandonato la showgirl, rimanendo al suo fianco anche quando “nessun altro ci sarebbe riuscito“.

