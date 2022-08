Stefano De Martino, lei lo chiama così: tutti in lacrime…è la cosa più bella

La showgirl argentina ha spiegato come la piccola Luna Marì chiama Stefano, puro amore per i fan che seguono la coppia riunita.

Il piccolo schermo li vede separati, infatti Belen dal prossimo autunno è stata ancora confermata per guidare “Le Iene” e “Tu sì quel vales” mentre Stefano De Martino sarà impegnato a “Stasera tutto è possibile” e “Bar Stella”.

La coppia però nell’intimità è più unita che mai e dopo una breve parentesi di circa un anno e mezzo con l’hair stylist e fotografo Spinalbese, ora la showgirl ha finalmente capito che il suo unico vero amore è sempre stato l’ex marito Stefano.

Hanno trascorso l’estate tutti riuniti come un’unica grande famiglia, assieme al figlio Santiago e la nuova arrivata Luna Marì che il conduttore ama in maniera incommensurabile “come uno zio”.

Belen e Stefano, fine estate riunita. Ecco dove

Dopo un’estate in barca alla scoperta delle coste del Tirreno a ridosso della Costiera Amalfitana, terra natale dell’ex ballerino, la famigliola ora si è rinchiusa (letteralmente) dentro l’Isola di Albarella in provincia di Rovigo dove la stampa non può entrare.

La meravigliosa isola privata infatti è inserita all’interno dell’incantevole scenario del Delta del Po, protetta dal mare e dai paparazzi che per la prima volta non possono fare incetta di foto e video e limitarsi a solo quello che i due amanti stanno pubblicando di loro spontanea iniziativa.

Come la piccola Luna Marì chiama Stefano, Belen rivela il nomignolo

Sia Belen che Stefano in realtà hanno postato molto su Ig, momenti di condivisone e sport in bicicletta, pranzi insieme al tramonto con spaghetti e vino bianco. La showgirl ha inoltre mostrato la piccolina di casa intenta a consumare la sua pappa serale, lei osservava il cagnolino Choco quasi a voler condividere il pasto con lui.

Al ché Belen l’ha ammonita teneramente spiegandole “No, che poi Tetè si arrabbia eh”.

Tetè è il nomignolo associato a Stefano, nome troppo lungo per essere anche solo memorizzato da una bambina della sua età.

La figlia di Antonino quindi ora può fare affidamento ad una nuova figura paterna anche se sembra che il padre naturale sia molto presente per la piccola a cui non vuole rinunciare per nessuna ragione al mondo.

DONNA UCCISA A BASTONATE PER STRADA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE