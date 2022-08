Tomaso Trussardi, la FOTO con lei e la reazione di Michelle: “Qualcosa di clamoroso”

L’imprenditore della nota casa di moda ha pubblicato una foto con una donna bellissima, sono tutti impazziti. L’avete vista? Da perderci la testa.

La nota Ansa condivisa della scorsa primavera ha lasciato sbalorditi tutti quelli che negli anni si erano affezionati a loro come famiglia allargata e felice. 10 anni di amore vero però non sono bastati per tenere uniti Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi allontanati e logorati dai conflitti di coppia e le incomprensioni reciproche.

Mentre però ora la showgirl ha iniziato una relazione con il medico Giovanni Angiolini, l’imprenditore della nota casa di moda è un padre single che cerca a tutti i costi di preservare la sua intimità dalla cronaca rosa che da ormai molti mesi lo ha preso d’assalto e non gli dà tregua.

Sembra però che nella sua vita sia entrata una donna molto importante per lui. Dal suo passato è emersa una foto molto sospetta che ha fatto sussultare non pochi fan del gentleman.

Tommaso Trussardi con lei, inseparabili. L’unica donna della sua vita

Lo scatto è del 16 gennaio 2020, un bel ritorno indietro a prima dell’inizio della pandemia e proviene dall’album fotografico della sorella di Tomaso, ovvero Gaia Trussardi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia Trussardi (@trussardigaia)

Si legge infatti nella didascalia che accompagna lo scatto in bianco e nero:

“Uomo forte, anima bella, si vive per lasciare un segno. Il tuo, in me indelebile. Tu che sei e sarai per sempre vero! #franci #16gennaio #fratellipersempre #perchivuolericordare #dentrol’assenzahocompresol’infinito”.

Una foto inserita per ricordare la profonda stima che esiste tra di loro e che nonostante tutto proseguirà inalterata senza freni per sempre.

Classe 1980, Gaia è figlia di Nicola Trussardi e Maria Luisa Trussardi. Sulla sua vita privata si conoscono pochi dettagli anche se rispetto il fratello è molto più attiva sui social.

Nonostante la laurea in psicologia lei oggi è direttrice creativa delle linee Tru Trussardi e Trussardi Jeans, che grazie al suo estro moderno sono tra le più quotate dell’azienda.

Michelle Hunziker, la reazione lascia in fan senza parole

Come il fratello anche Gaia ha avuto un matrimonio finito dopo 10 anni con lo spagnolo Ricardo Rosen e la nascita di Nicola e Isabella.

Dal 2017 però ha intrecciato una storia con Adriano Giannini e con cui nel 2019 è convolata a seconde nozze in gran segreto.

Con il fratello è inseparabile anche se gli scatti sono molti rari su entrambi i profili Ig, eppure tra di loro c’è sempre stata molta intesa affettiva e lavorativa. Molti i commenti che sono giunti a corredo della foto, assente invece quello di Michelle con cui allora sembrava ci fosse ancora moltissima attrazione amorosa.

