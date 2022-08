Chanel Totti si sfoga su TikTok, il VIDEO diventa virale: “lui in realtà non c’è mai”. Arriva la verità

Le dichiarazioni di Chanel Totti continuano a far scalpore: in una recente diretta di TikTok, la figlia di Ilary e Totti ha rivelato qualcosa di assurdo…

Le sue recenti dichiarazioni – giunte per vie traverse tramite le piattaforme social – hanno lasciato il pubblico del web in uno stato di grande perplessità.

Chanel Totti, secondogenita della coppia più famosa del momento, ha affermato di voler “combattere” tutti coloro che continuano a speculare sulla sua famiglia con un’unica arma: l’indifferenza.

Una scelta sicuramente comprensibile da parte della giovane, che mai si sarebbe aspettata di essere risucchiata in una spirale mediatica senza fine, fatta di intrighi, rumors e malelingue a dir poco insopportabili per un’adolescente come lei.

Ilary-Totti, la reazione dei figli al divorzio: quello che sta succedendo è sconvolgente

Mentre Isabel, fin troppo piccola per accorgersi di ciò che le sta accadendo attorno, si gode beata i momenti trascorsi in compagnia di mamma e papà, Chanel Totti sta adottando un comportamento davvero impeccabile.

La 15enne, che non parla mai dei suoi genitori, continua a gestire i suoi account social proprio come in passato, senza alcuna variazione. Solamente quest’oggi, venerdì 26 agosto, la 15enne ha realizzato una diretta in compagnia di un’amica all’interno della piattaforma di TikTok.

Durante il live, agli utenti non è sfuggita una risposta che la tiktoker ha fornito ad uno dei suoi fan. Chanel, sollecitata rispetto ad una questione strettamente familiare, ha finalmente confessato a tutti la verità.

Chanel Totti, trapela la sconvolgente verità su TikTok: “lui in realtà non c’è mai…”

“Dov’è il tuo cane?“: questa la domanda che un fan di TikTok ha posto a Chanel Totti nel corso della diretta organizzata da quest’ultima. Gli ammiratori della 15enne, abituati a vedere l’animale scorrazzare per la camera della giovane, si sono immediatamente allarmati di fronte all’insolita assenza.

La Totti, senza peli sulla lingua, ha spiegato al pubblico dove si trovasse il cane in quell’esatto momento:

“è rinchiuso, devo pulirlo. Cristian lo ha voluto tanto, cane di qua e cane di là, ma alla fine non c’è mai”.

Con simpatia e spontaneità, la figlia di Ilary e Francesco ha condiviso con il pubblico il pessimo “vizietto” del fratello, reo di non badare al cane tanto quanto lei. Eppure, tra i due, l’affetto non sembra minimamente destinato a venir meno, nonostante queste banali scaramucce quotidiane.

