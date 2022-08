Lidl, in casa tua non può mancare e costa pochissimo: l’offerta che ti stende

Lidl: la nuova offerta è pazzesca. Si tratta di un elettrodomestico di cui tutti abbiamo bisogno. Il prezzo è stracciato

Lidl resta in Italia uno dei supermercati più amati. In pochissimo tempo si è saputo ritagliare una fetta di pubblico non indifferente che ogni giorno si affida alla catena di origine tedesca per fare la spesa. Gli italiani scelgono la qualità a piccoli prezzi. È questa, senza dubbio, la prerogativa principale per la quale il discount viene preferito, ma non solo.

Ad attirare i consumatori c’è anche il fatto che nei supermercati Lidl è possibile acquistare prodotti a marchio affianco a quelli non brandizzati per un’ampia scelta ed una selezione non restrittiva. Inoltre si associa la varietà dei prodotti: non solo generi alimentari ma anche igiene per la persona e la casa, piccoli elettrodomestici, abbigliamento, scarpe e tanti accessori per la casa ed il tempo libero.

Offerte e convenienza: la forza di Lidl

Lidl lancia sempre un sacco di offerte. Ogni volantino è degno di nota e non manca mai almeno un prodotto che attira l’attenzione dei consumatori più degli altri. Oltre la spesa quotidiana di generi alimentari, in casa manca sempre qualcosa. Visti i tempi difficili, però, si evita di togliersi degli sfizi per risparmiare e destinare quei soldi ad altro di più importante.

Quando il prezzo è davvero contenuto si fa però uno strappo alla regola e ci si regala quel prodotto che magari si desiderava da tanto. È proprio a questo che Lidl pensa quando lancia le sue offerte. Nell’ultimo volantino c’è un piccolo elettrodomestico che non può mancare in casa e costa pochissimo.

Lidl lancia il nuovo elettrodomestico: prezzo bomba

Lidl lancia ad un piccolo prezzo il forno elettrico Silvecrest. Si tratta di un fornetto piccolo ma funzionale con tre combinazioni tra cottura e grill, un vano cottura di 14 litri, due ripiani con teglie in coordinato e 26 centimetri di diametro. Incluso anche il timer e tre anni di garanzia.

“Il forno elettrico #Silvercrest si scalda subito e ti offre tre combinazioni di cottura/grill con regolazione continua della cottura tra 70° e 230°: accendi la tua passione in cucina! 🔥”

recita il post su Facebook che annuncia il lancio imperdibile. Tutto questo il brand tedesco lo propone solo a 44 euro, in offerta in quantità limitata e fino ad esaurimento scorte. Basta controllare il volantino valido fino al 28 Agosto.

