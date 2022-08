Luciana Littizzetto sotto choc, quel segreto MAI rivelato prima: “Non volevo crederci” VIDEO

La comica in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha spiegato cosa è successo a scuola con suo figlio Jordan. Da non crederci…

Torinese doc classe 1964, Luciana Littizzetto è una delle comiche italiane più amate nel nostro Paese per via del suo spirito goliardico pungente e a volte incentrato sulla veridicità dei fatti, soprattutto quelli di attualità e cronaca.

La sua ironia supera tutto e per questo il pubblico la ama e la segue fin dal suo debutto in tv come cabarettista e attrice.

La sua carriera però non è iniziata come forse molti immaginano. Dopo aver conseguito il diploma in pianoforte presso il ‘Conservatorio G. Verdi’ di Torino, ha prima iniziato a insegnare musica alla scuola statale ‘Carlo Levi’ mentre cercava di laurearsi in Lettere.

Insegna per diversi anni a scuola ma comprende solo in tarda età che la sua vera vocazione è un’altra. Quindi tra il 1988 ed il 1990 inizia a studiare recitazione e sboccia il suo primo amore, ovvero il cabaret. Il resto è storia.

Littizzetto e quel ruolo di madre fin troppo difficile…

Non parla molto della sua vita privata ma Lucianina dal 1997 al 2018 ha avuto una relazione con Davide Graziano, ex batterista.

I due non potendo avere figli decidono di adottarne Jordan e Vanessa, di cui la comica ha parlato lungamente nel libro “Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore”.

Questi due ragazzi non hanno il suo dna biologico ma è come se lo fossero e come una madre comprensiva ha saputo dare loro tutto l’amore del mondo. Eccetto quando ne combinavano una delle loro.

Intervistata circa un anno fa nel salotto di Canale 5 da Silvia Toffanin, Luciana ha svelato un aneddoto riferito al figlio Jordan quando lui era molto piccolo e frequentava la 4 elementare.

Luciana Littizzetto: “Mio figlio Jordan vendeva a scuola…”

La comica ha spiegato alla conduttrice che suo figlio è sempre stato molto sveglio fin dalla tenera età e ha capito immediatamente come poter guadagnarci dal ruolo popolare della madre.

Racconta quindi che la preside di suo figlio un giorno la convocata a scuola per dirle che il figlio vendeva al costo di 1 euro i suoi “autografi”.

Lei spiega che inizialmente finge di cadere dalle nuvole poi però nella sua testa comincia a collegare tutti i piccoli stratagemmi che il figlio le proponeva. Dalle firme sul diario fino ai biglietti di auguri.

Lui ritagliava la mia firma dal diario e la incollava su fogli A4 che rivendeva a 1 euro! Tu puoi solo immaginarti che cosa mi ha combinato negli anni successivi se solo in 4 elementare era in grado di pensare una cosa del genere.

Nel libro la Littizzetto parla di “tsunami di ca**iatoni” verso soprattutto Jordan che nonostante fosse un figlio amorevolissimo le ha fatto passare dei momenti non troppo piacevoli.

