“Bentornata a casa Ilary”, lo striscione biancoceleste diventa virale

Ci ha pensato la curva durante Lazio-Inter a diventare subito virale con uno striscione ironico sulla separazione tra Ilary e Totti.

Era inevitabile che prima o poi i tifosi della Lazio si sarebbero fatti sentire, lanciando frecciatine e facendo battute all’ex capitano della Roma, Francesco Totti. La separazione con Ilary Blasi è stato il terreno fertile per lanciare un’ironica vendetta dalla curva dello Stadio Olimpico dove ieri si è giocata la partita Lazio-Inter. “Er pupone”, da sempre nel mirino degli avversari è stato così toccato dallo striscione che hanno presentato i tifosi in Curva.

“Bentornata a casa Ilary”, recita. Tra i distinti nord durante il big-match Lazio Inter, vinto 3-1 dai padroni di casa è comparso come a ricordare l’avvenuta amicizia, mai veramente svelata, della conduttrice TV per la squadra bianco celeste. Non è un mistero che la famiglia di Ilary e il papà, Roberto, è di appartenenza biancoceleste. La nota conduttrice non avrebbe mai ufficializzato il suo amore per la Lazio anche per l’amore incondizionato all’ex marito Francesco Totti.

Lo Stadio invoca l’amore per Lazio ma Ilary è ancora in vacanza in Croazia

La presentatrice TV Ilary compare in un post Instagram sotto un largo cappello di paglia, un paio di orecchini dorati. La dida recita “Croazia 2022”: è ignara del retroscena che allo Stadio Olimpico la vede protagonista. Infatti, nei distinti nord dello Stadio Olimpico la scritta parla chiaro: “Bentornata a casa Ilary”. Come un invito, malcelato, a raccontare ed esprimere con sincerità l’amore per la squadra bianco celeste che non ha mai potuto tifare veramente.

Ma Ilary compare sorridente e rilassata con un sorriso che sembra voler dire di aver lasciato tutto alle spalle. La separazione con Totti che ha segnato una data indimenticabile per i fan della coppia e per i tifosi dell’AS Roma ha portato a nuove dinamiche e al nutrito amore per i figli. Ma i tifosi della Lazio sperano ancora che la Blasi si dichiari ufficialmente tifosa della squadra, come aveva suggerito diversi anni fa una storica foto che la ritraeva con la maglia della Lazio.

