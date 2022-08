Eros Ramazzotti costretto ad operarsi, situazione tragica: “Non ho intenzione di mollare, tornerò”

Difficile momento per Eros Ramazzotti. “Sarà una notte tosta ma non mollo” ha scritto su Instagram per rassicurare tutti i sui fan. Ecco cosa è successo al cantante

Eros Ramazzotti ha fatto della sua musica un modo per raccontarsi al pubblico. Non solo la sua carriera è ricca di successi, ma a livello professionale può vantare numerose collaborazioni con i più grandi nomi della scena internazionale e italiana come Anastacia, Tina Turner, Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli, Cher, Ricky Martin e molti altri ancora.

La carriera straordinarie e oltre 60 milioni di dischi venduti nel mondo

Ha venduto più di 60 milioni di dischi in tutto il mondo, ottenendo successi e premiazioni tra le più importanti.

Ben nota è anche l’iconica storia d’amore tra Eros e Michelle Hunziker, che ha fatto sognare tutta Italia. Con la sua ex moglie mantiene un bellissimo rapporto nonostante la fine della loro relazione. A lei aveva dedicato canzoni d’amore toccanti, in vari momenti della loro unione e, ultimamente, ha fortemente voluto, che insieme alla loro figlia Aurora partecipasse ad uno dei suoi ultimi video musicali. Tra i due, infatti, esiste ancora un affetto e un bene reciproco, che non smettono di condividere con il pubblico, nonostante passino gli anni e le loro vite siano andate avanti.

L’operazione di Eros Ramazzotti: “Sarà una notte tosta ma non mollo”.

Recentemente il cantante ha dovuto confrontarsi con un problema di salute. Una rizoartrosi che lo ha portato a affrontare un intervento chirurgico alla mano sinistra.

Una situazione, che aveva fatto preoccupare l’artista e anche tutti i suoi followers sui social. Specialmente per chi fa un lavoro come il suo questo tipo di operazione può risultare particolarmente fastidiosa e sicuramente ha un periodo di ripresa piuttosto lungo.

Sul suo proficlo, però, Ramazzotti ha rassicurato tutti dopo la buona riuscita dell’intervento:

“Intervento di rizoartrosi alla mano sinistra perfettamente riuscito. Sarà una notte tosta ma non mollo. E poi la lunga degenza, ritornerò presto, lo giuro”.

Sembrerebbe, quindi, che tutto sia andato bene e il suo pubblico presto tornerà a vederlo sul palco e a sentirlo nei live.