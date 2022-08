“Sono stato il suo amante”, Michelle Hunziker nel ciclone. Dopo anni la verità torna a galla

La showgirl quando era molto giovane e ancora poco conosciuta ha avuto una relazione con uno uomo dello spettacolo molto noto. La dichiarazione smaschera quello che è accaduto tra di loro.

Prima Eros Ramazzotti, poi Tomaso Trussardi ed infine Giovanni Angiolini. Per il settimanale Chi l’ultima relazione con il medico sardo è già bella che finita dopo appena 5 mesi e ora Michelle Hunziker sarebbe ancora sola.

Le ultime foto postate sui giornali di gossip li ritraevano felici e spensierati in vacanza ma ora si fanno sempre più acute le voci di una loro rottura.

Che cosa sta succedendo alla bellissima conduttrice svizzera? Il gossip inoltre in questi giorni si è ancora più concentrato su di lei per via di alcune dichiarazioni rilasciate da un noto conduttore televisivo e speaker radiofonico italiano.

Michelle nell’occhio del ciclone, spunta un nome famosissimo

Si tratta di Marco Predolin, classe 1951 e nativo della provincia di Parma, ex gieffino e volto noto del piccolo schermo.

Il conduttore infatti avrebbe intrecciato una stretta relazione sentimentale con Michele quando lei aveva appena 17 anni ed era una piccola meteora appena sbarcata in Italia dalla Svizzera.

Nonostante la notevole differenza di età (lui all’epoca ne aveva 43) tra di loro ci fu una grande passione, terminata con la pubblicazione di foto hot di loro due durante un viaggio alla Maldive paparazzati completamente nudi da un allora promettente fotografo Fabrizio Corona.

Chi è stato l’amante di Michelle? Arriva la dichiarazione ufficiale

I giornali all’epoca parlarono molto intensamente del misfatto, tanto che Michelle cercò in tutti i modi di depistare quanto accaduto ignorando non solo l’argomento ma anche evitando di rispondere a qualsiasi intervista le venisse richiesta sul tema.

Si è fatto invece avanti proprio Marco che recentemente intervistato sulla sua passata relazione ha deciso di dire la sua e porre fine a questa storia una volta per tutte.

CON MICHELLE È STATA UNA RAGAZZATA (…) UNA STORIELLA FINITA MALE PERCHÉ CI SONO STATE DELLE VOCI BRUTTE, LEI HA DETTO DELLE COSE…IO CREDO DI ESSERMI COMPORTATO MOLTO BENE (…).

Predolin però spiega anche che è molto contento che la showgirl si sia rifatta una vita dopo di lui e che oggi sia una delle conduttrici italiane più amate di sempre.

