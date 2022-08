Teresa Cilia, dalla rabbia al dolore: duro sfogo contro Salvatore. Tutto finito, retroscena drammatico

L’amore tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sarebbe giunto al capolinea. A confermarlo l’ex tronista: retroscena drammatico.

Un amore nato negli studi di “Uomini e donne” destinato a trasformarsi in un matrimonio duraturo o almeno sin ora.

Teresa Cilia e Salvatore di Carlo sono una delle coppie più belle uscite dal format di Maria De Filippi: lei tronista, lui corteggiatore, dalla partecipazione al famoso programma non si sono mai lasciati. Dopo l’esperienza a “Temptation Island”, nel 2016 hanno detto il fatidico sì.

Negli anni non sono mancate tuttavia presunte voci su problemi coniugali, alimentate dalla sparizione dell’ex tronista dai social.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è finita: si chiude una delle storie più belle di “Uomini e donne”

Ammalatisi di una patologia al cuore, Teresa è scomparsa dai social per lungo tempo, preoccupando i fan.

Riapparsa dopo diverso tempo, l’ansia dei fan nei suoi confronti è aumentata non vedendo più scatti al fianco di Salvatore.

Un duro sfogo condiviso su Instagram ha alimentato i sospetti: la giovane ha affermato come si perdoni per il male che si è fatta e che si è lasciata infliggere.

“The end”, le parole che si leggono nelle storie che hanno fatto ipotizzare come le cose con il marito siano finite.

Teresa Cilia: duro sfogo contro Salvatore

Alle ultime parole condivise da Teresa se ne aggiungono altre che non fanno che confermare come il suo matrimonio sia al capolinea.

L’ex tronista ha, infatti, confessato come non voglia più stare dietro a persone immature.

non voglio più chi ha paura di amare, voglio qualcuno che mi capisca non da riconcorrere

Parole che sembrano proprio essere riferire al suo compagno, con cui già in passato durante il trono c’erano stati problemi e incomprensioni che però sembravano essere state superate con il tempo. Ma in realtà i problemi, anche se non si sa nulla sua cosa sia davvero successo, sono riemersi, tanto che sarebbero ormai distanti e il loro amore sarebbe finito per sempre.

