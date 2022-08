Week end di sangue sulle strade, tre morti in poche ore

Tragedia multipla sulle strade italiane. Tra gli incidenti, morta una ragazza di 23 anni, un motociclista e il padre di un noto calciatore.

Un weekend che segna un record di incidenti stradali e di morti sulle strade. L’ultimo weekend di agosto segna così tre morti, in particolare tra i motociclisti. Oggi è morto nel palermitano Roberto Sgroi, di 33 anni, morto in un incidente a Carini, in provincia di Palermo. Il giovane motociclista era sulla sua moto Yamaha quando percorrendo via Francesco Cangialosi ha perso il controllo del veicolo. Un impatto violento che gli è costato la vita sul colpo, vani i tentativi di rianimazione dei soccorsi e del 118.

La sera precedente era stata segnata da un altro incidente stradale. E’ accaduto a Castel Maggiore, a Bologna dove sull’autostrada A14, fra i caselli autostradali di San Lazzaro e Castel San Pietro una ragazza di 23 anni ha perso la vita. Dinamiche ancora poco chiare riguardo la ricostruzione dell’incidente che secondo quanto si apprende la macchina della ragazza si sarebbe fermata lungo la carreggiata dove è stata centrata e tamponata da un’altra macchina in movimento. Secondo le ricostruzioni, al momento dell’impatto, la ragazza avrebbe subito un grande urto, sbalzando dall’abitacolo e morendo sul colpo. Anche i proprietari dell’altro veicolo sono in ospedale in condizioni medio-gravi.

Lutto nel mondo del calcio: incidente mortale anche per il padre di un noto calciatore

Un altro lutto a seguito di un incidente stradale è accaduto a Castel San Giorgio, a nord di Spalato, in Croazia. Si tratta del padre di un noto calciatore.v Secondo le ricostruzioni il padre dell’attaccante Livaja Hajduk sarebbe morto alla guida di una moto al momento dell’impatto mortale. La squadra calcistica in cui milita l’ex attaccante dell’Inter e dell’Empoli, si sarebbe espressa con commemorazione per la grave perdita del calciatore. Secondo quanto riportano i media l’intero club si sarebbe raccolto intorno al dolore del giocatore e avrebbe divulgato una nota commerativa:

massimo supporto in questi momenti difficili. Tutti i nostri pensieri sono con lui e la sua famiglia

