Occhio a quando usi il bancomat, potrebbe succederti una cosa davvero spiacevole, ti diciamo noi come rimediare.

Negli ultimi anni, l’uso della moneta elettronica si è diffuso sempre di più. Grazie ad una semplicissima card plastificata è possibile acquistare quando si vuole e come si vuole, occhio però alle truffe che sono sempre dietro l’angolo.

Bancomat, quando nasce la moneta digitale

BANCOMAT, PagoBANCOMAT e BANCOMAT Pay sono mezzi per acquistare merce nel libero mercato e funzionano attraverso circuiti autorizzanti dallo Stato per consentire la tracciabilità dei pagamenti ed evitare l’evasione fiscale.

La prima forma moneta digitale nasce nel 1983 con la carta di debito, quello che tutti comunemente chiamiamo bancomat ma che in realtà è solo il circuito più diffuso. Questa carta ha lo scopo di addebitare sul conto corrente associato la cifra spesa e di trasferirla sul conto corrente del negozio che ha emesso la merce. Questa carta è caratterizzata da una banda magnetica, che ha la funzione di fornire tutte le informazioni necessarie per le operazioni abilitate. Inoltre sul bancomat si individua la data di creazione e di scadenza, l’intestatario e sul retro un codice di sicurezza che serve per gli acquisti online.

Ecco come rimediare quando ti capita questo inconveniente

Talvolta è possibile che il sistema si inceppi e nello specifico che una volta inserito il pin per il prelievo allo sportello, i soldi non vengano erogati o la somma ricevuta non è la stessa richiesta. Che fare in questo caso?

Qualora il denaro erogato non sia delle cifra richiesta, aspetta 30 secondi, trascorso questo tempo il bancomat si riprende i soldi (per una questione di sicurezza) e potrai ripetere l’operazione. Se anche una seconda volta è un buco nell’acqua annulla l’operazione e prova ad un altro sportello.

Non buttare la ricevuta, sarà molto utile

Se il bancomat conclude l’operazione con successo ma non ti eroga i soldi, conserva la ricevuta, entra in filiale se operativa o chiama il call center della banca, spiega la situazione ed in 7/8 giorni lavorativi il denaro ti sarà rimborsato .

