“Semplicemente stupenda”, Intimissimi: è caccia al nuovo prodotto, incantevole

Intimissimi lancia una nuova moda e la condivide sui social dove la pagina ufficiale ha un seguito di 4 milioni di follower.

E’ uno dei marchi di abbigliamento intimo più amati dagli italiani che non perdono occasione di fare un giro tra i vari punti vendita o sul sito per fare compere e seguire la moda del momento.

Stiamo parlando di Intimissimi, azienda italiana di biancheria intima attiva dal 1996 a Dossobuono di Villafranca di Verona. Nel corso degli anni il brand si è ampliato notevolmente, tanto da conquistare milioni di persone che supportano e sostengono il marchio.

Intimissimi, la storia

Era il 1996 quando il gruppo Calzedonia decise di aprire il nuovo marchio Intimissimi. Due anni dopo, il brand vantava già di 80 punti vendita in Italia e nei dieci anni a seguire sono diventati più di mille e sparsi in tutta Europa.

Giorno dopo giorno, l’azienda è riuscita a crescere sempre di più lasciando il segno anche in altri settori e non solo per la biancheria intima. Infatti, attualmente il cliente può trovarvi pigiami, intimo, maglie e completi.

Nel 2007 poi è avvenuto l’esordio in televisione con la campagna pubblicitaria guidata dal regista Gabriele Muccino avente come protagonista l’attrice e modella Monica Bellucci.

Attualmente sono tanti personaggi che collaborano con l’azienda, tra i big ci sono Chiara Ferragni, Luca Argentero, Bianca Atzei.

L’ultimo post sui social è virale

Da qualche anno l’azienda non ha potuto fare a meno di seguire la moda dei social, aprendo un profilo seguito da quattro milioni di follower.

Su Instagram gli esperti tendono a rimanere al passo con i tempi e le esigenze del cliente, lanciando promozioni e offerte speciali. Ogni post è una storia, la presentazione di un prodotto da vendere e da far provare a tutti.

Negli ultimi tempi è tornata a farsi valere la seta e cosa c’è di meglio di una tutina leggera per una notte di coccole? Così l’ultimo scatto riguarda proprio questo ed ha già conquistato più di quattromila like e una miriade di commenti.

Ad indossare la tutina di seta nera dai ricami strepitosi è una modella dai lineamenti fini e degli occhi accattivanti e seducenti. I capelli castani lasciati al vento le danno un senso di leggerezza e dolcezza che lascia tutti a bocca aperta.

Un incanto per chiunque si sia imbattuto nella pagina dell’azienda e c’è chi non ha esitato a commentare con messaggi come

SEMPLICEMENTE STUPENDA

Ancora una volta, Intimissimi ha fatto centro.

MTV VIDEO MUSIC AWARDS: VINCONO I MANESKIN. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO