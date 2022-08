Massimo Ranieri, la commovente verità “ora ve lo posso dire”. Si resta senza parole – FOTO

Massimo Ranieri ha catturato l’interesse dei suoi followers pubblicando un post alquanto particolare su Instagram.

Massimo Ranieri, nel corso della sua straordinaria carriera, ha ricoperto diversi ruoli importanti. Il nativo di Napoli ha venduto ben 14 milioni di dischi nel mondo, risultando tra gli artisti italiani più popolari.

Come se non bastasse, il napoletano ha condotto tantissimi programmi, ha fatto un numero incredibile di spettacoli teatrali e ha addirittura preso preso parte ad un numero non quantificabile di pellicole.

Massimo, proprio nel corso di un suo spettacolo teatrale, ha subito un terribile infortunio cadendo addirittura dal palco: lo spavento, in quella occasione, fu veramente grosso.

Massimo Ranieri, il grande ritorno dopo l’incidente

Ranieri, qualche mese fa, è caduto dal palco mentre stava facendo lo spettacolo ‘Sogno o son desto’ al teatro Diana di Napoli. Il cantante e regista teatrale, a causa del dolore, non riuscì a proseguire e fu trasportato in ospedale.

L’incidente ha lasciato dei segni sul suo corpo: si registrarono la rottura del polso e della costola. Massimo, però, si è ripreso alla grande ed è prontissimo per tornare a lavoro. Il classe 1951 deve innanzitutto recuperare un concerto a Roma: salvo cambiamenti di programma, ci sarà il prossimo 11 settembre.

Il concerto nella capitale non è l’unica novità: il nativo di Napoli, infatti, ha scelto di utilizzare il suo profilo Instagram per fare un importantissimo annuncio.

Massimo Ranieri, arriva il commovente annuncio sui social

Massimo ha scelto di utilizzare il suo profilo di Instagram per annunciare a tutti il suo grandissimo ritorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Ranieri (@ranieri_official)

Il cantante ha pubblicato una fotografia meravigliosa e ha scritto in didascalia alcuni dettagl interessanti.

“Finalmente posso dirvelo, sono iniziate le riprese de #lavocechehaidentro nuova serie che andrà in onda su canale 5”

Nell’immagine in questione, al suo fianco, c’è la bravissima (e bellissima) Maria Pia Calzone: l’attrice, per chi non lo sapesse, ha prestato il volto anche a Imma Savastano in ‘Gomorra – La serie’.

