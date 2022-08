Ambra Angiolini come non l’avete mai vista. Balletto esplosivo dopo la rottura con Allegri: il VIDEO

Sui social è apparso un balletto in cui la showgirl sfodera l’artiglieria pesante, se non lo avete ancora visto non sapete che cosa vi state perdendo!

Sono ormai passati 30 anni da quando Gianni Boncompagni ha scelto di inserire nello staff del programma “Non è la Rai” una giovanissima Ambra Angiolini, oggi massima icona pop dell’Italia post Covid.

Merito anche la sua recente separazione da Allegri rimbalzata su tutti i principali quotidiani nazionali per via del brutto scivolone rivoltole da “Striscia la Notizia” che le ha consegnato il tapiro quasi ad eleggerla zimbello di tutte le persone cornificate del Paese.

Lei non si è tirata indietro, ha affrontato la crisi a testa alta e oggi appare raggiante più che mai.

Ambra Angiolini, svolta epocale alla propria vita

Non solo tra poco la vedremo nei panni di giudice nella nuova stagione Sky di “X Factor” ma anche in tv con la pellicola ‘Protezione civile’ momentaneamente sospesa a causa di un incendio scoppiato sul set lo scorso maggio e che ha fatto slittare di qualche mese le riprese finali.

Tutti la vogliono e tutti la cercano. Recentemente intervistata da Vanity Fair Italia ha confessato che non sente il tempo che passa e non le manca neppure essere single:

“Non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. Anzi, il mio cuore batte a prescindere”.

Sui social dal canto suo è molto attiva e non schiva mai la pubblicazione di scatti e video privati del suo quotidiano. Avete a tal proposito visto il breve video che la riprende mentre svolge un ballo sensuale?

Balletto sensuale su Instagram: cosa bolle in pentola?

Nel breve filmato postato nelle stories la vediamo esercitarsi presso la Santinelli Dance Academy con crop top che scopre l’addome piatto, leggings neri e tacchi a stiletto comodi per ballare.

Muove sinuosa i fianchi a ritmo di musica suadente, le mani sfiorano il viso arrossato ma per nulla corrugato dalla fatica provata passo dopo passo.

Work in progress…arrivano sorprese

Scrive Ambra di sfuggita senza dare un’indicazione precisa di quello che si appresta a preparare, seguita dalle maestre Stefania e Paola Santinelli che tagga. Non ci resta che attendere di vederla sul palco per un’esibizione speciale, magari proprio quello di “X Factor”.

