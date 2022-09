Alena Seredova, il rapporto con i genitori di Buffon e con Ilaria D’Amico: “Sì, la sento ogni tanto”. Clamoroso!

La showgirl attivissima sui social ha risposto ad una serie di domande che i fan le hanno posto in queste ultime settimane relative al suo ex compagno.

Anche se oggi è felicemente fidanzata con l’imprenditore Alessandro Nasi da cui ha avuto una bambina nel 2020, Alena Seredova è però ancora oggi associata al nome dell’ex portiere Gigi Buffon con cui è stata legata dal 2005 al 2014 e dal quale ha avuto due figli (Louis Thomas e David Lee), nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009.

Un post fine relazione traumatico, compromesso anche dalla presenza della nuova compagna di lui, Ilaria D’Amico, con cui la ex modella svedese non è mai andata troppo d’accordo. Forse però le cose sembrano cambiate…

Alena e Ilaria, amiche più che mai?

La ex di Buffon si è sempre dichiarata contraria al voler creare una felice famiglia allargata con cui ci si riunisce per eventi speciali e ricorrenze come buoni amici affiatati. Aveva anzi confessato che le sembra essere “contro natura” costringere le persone a fare quello che non si sentono di compiere.

Sempre attiva sui social la Seredova molto spesso intrattiene lunghe conversazioni con la sua community di 581mila fan, e non di rado risponde anche al box domande che sembra essere un gioco molto quotato dai suoi affezionati.

Pochi giorni fa quindi è iniziato il q&a sulla questione ex. “Si sono placati i rapporti con Ilaria?”, ha chiesto un follower tra le righe di Instagram.

“Non abbiamo mai avuto rapporti burrascosi. Situazione stabile, fin dall’inizio. Sempre uguale”, ha risposto la modella e imprenditrice.

Alena risponde ai follower, come stanno le cose con Gigi ed i suoceri

Le domande però non si sono limitate a questo. Se Alena sta mantenendo un certo distacco per la compagna del padre dei suoi figli, così non è invece verso i nonni:

“Vai d’accordo con i tuoi ex suoceri?”, ha domandato un’altra fan incuriosita dell’argomento.

“Per me sono nonni e sì, la sento la nonna ogni tanto”, ha risposto Alena Seredova.

Infatti anche dopo il divorzio dall’ex portiere, per il bene dei suoi figli continua ad avere rapporti soprattutto con la ex suocera Maria Stella Masocco, ex discobola e pesista.

ANGELA CELENTANO, LE ULTIME NOVITÀ NEL VIDEO DEL TG DI YESLIFE