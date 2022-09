Alice Sebastiani, ecco com’è oggi la figlia di Amadeus: ha 25 anni ed è la fotocopia del papà – FOTO

La figlia di Amadeus, Alice Sebastiani, ormai ha 25 anni. Laureata in fashion business, ecco come è diventata e in che rapporti è attualmente con Giovanna

Nata dall’unione tra Amadeus e Marisa Di Martino, Alice Sebastiani oggi ha 25 anni. Sicuramente è una ragazza molto riservata, che si è impegnata nello studio, ottenendo il massimo dei voti all’istituto Marangoni di Milano, specializzandosi in fashion business.

Il sostegno della famiglia allargata e il rapporto con Giovanna

In questo percorso si è sempre avvalsa del sostegno dei suoi cari, che l’hanno supportata fino al giorno della discussione e continuano a motivarla giorno dopo giorno.

Il conduttore del Festival di Sanremo e la sua ex moglie si sono lasciati presto e quando Amadeus ha iniziato una nuova storia con Giovanna Civitillo, Alice aveva solo 5 anni. Questo ha permesso che tra le due si creasse sin da subito un rapporto speciale, tanto che più volte l’ex ballerina ha ammesso che proprio grazie a lei avrebbe scoperto il suo senso materno. Un affetto, quello tra le due, che ha portato poi a formare una bella famiglia allargata.

La dedica sui sociale e la somiglianza impressionante con il papà

Proprio durante il giorno della sua laurea la 25enne ha postato una bellissima dedica sui social, ringraziando i suoi cari di esserci sempre e di farle forza in ogni occasione:

“L’importanza di seguire I propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia!

Non é scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata! Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene“.

Un messaggio toccante e maturo, che purtroppo, però, è stato la ragazza ha subito rimosso dal suo profilo, forse per la tanta attenzione alla sua privacy. La giovane somiglia molto al papà e proprio da lui oltre ad aver ripreso caratteristiche fisiche, ha ereditato anche la stessa tenacia riguardo l’ambizione lavorativa.