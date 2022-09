Atalanta-Torino: le pagelle e il tabellino della partita

Al ”Gweiss Stadium” in scena la gara utile per la quarta giornata di Serie A. In campo Atalanta e Torino, le pagelle e il tabellino.

L’Atalanta grazie a questa vittoria vola in testa alla classifica di Serie A e aggancia la Roma di Mourinho. Il Torino, invece, si ferma a 7 punti in classifica dopo questa sconfitta.

E’ dalla stagione 2000-2001 che la Dea non è prima in classifica alla quarta giornata, in quel caso aveva agganciato l’Udinese.

La cronaca dei 90′

Al 43′ annullato un gol al Torino: dalla destra Vlasic riesce a mettere il pallone in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Al termine del primo tempo viene concesso un penalty all’Atalanta per un fallo di Aina su Soppy. E’ Koopmeiners a siglare il vantaggio orobico.

Al 2′ della ripresa Koopmeiners raddoppia su assist di Soppy che dalla distanza tira un missile che trafigge Milinkovic Savic.

Al 76′ il Torino accorcia le distanze: cross dalla destra, tiro di Vlasic e palla in rete.

All’83’ ancora un calcio di rigore, in favore dell’Atalanta per un fallo netto di Lazaro su Lookman: arriva la tripletta di Koopmeiners che chiude la gara 3-1.

Atalanta-Torino: le pagelle e il tabellino

ATALANTA-TORINO 3-1

MARCATORI: 45’+3′ rig. Koopmeiners (A), 47′ Koopmeiners (A), 77′ Vlasic (T), 84′ rig. Koopmeiners (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6 (80′ Ruggeri sv), Demiral 6, Okoli 6; Zappacosta 6 (46′ Zortea 6), De Roon 6.5, Koopmeiners 8, Soppy 6.5; Ederson 5.5 (58′ Lookman 6.5), Pasalic 6 (80′ Malinovskyi sv); Zapata 5.5 (37′ Hojlund).

TORINO (3-4-2-1): Mlinkovic-Savic 5.5; Djidji 4.5, Buongiorno 5.5, Rodriguez 6; Lazaro 6, Linetty 6.5, Lukic 6, Aina 4 (46′ Vojvoda 6); Vlasic 6.5, Seck 6.5 (75′ Radonjic 5.5); Sanabria 6 (67′ Pellegri 6).

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Aina (T), Zappacosta (A), Buongiorno (T), Vlasic (T)