Benedetta Porcaroli è irresistibile fuori dall’acqua. “Dove hai lasciato Scamarcio?”: boom di commenti alla FOTO

Tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio è tutto finito? La foto sui social non lascerebbe alcun dubbio: cosa sta succedendo

Benedetta Porcaroli è un’attrice molto amata dal pubblico italiano che con la sua bellezza e il suo talento ha conquistato nel corso degli anni la stima e l’affetto di milioni di fan che la seguono e supportano in ogni situazione.

Qualche tempo fa il web aveva parlato di un flirt con Riccardo Scamarcio, i due si sarebbero conosciuti su un set ed avrebbero iniziato una relazione. Nessuna foto, però, nessuna dichiarazione che confermasse o meno la questione. Solo suspense e curiosità tra i fan di entrambi.

Benedetta Porcaroli, quando tutto è iniziato

Benedetta Porcaroli è un’attrice molto giovane. Di origine romana, classe 1998, ha iniziato la sua carriera con Perfetti sconosciuti nel 2016 per poi diventare la protagonista nella serie tv Baby.

Ha poi lavorato a fianco di big come Vittoria Puccini ed Edoardo Leo, Kasia Smutniak, Anna Foglietta e Marco Giallini. Per lei sono stati dei maestri e degli esempi da seguire così da spiccare il volo in un mondo ricco di sorprese.

Ha ancora tanti progetti da portare avanti e sogni da realizzare, ma non perde mai l’occasione di dedicarsi ai fan che la adorano e la sostengono.

L’ultimo post sui social non lascia alcun dubbio

Molto attiva anche sui social, Benedetta Porcarioli ha un seguito di un milione e mezzo di follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato.

Dopo l’ultimo post, i fan sono curiosi di sapere se tra lei e Riccardo Scamarcio sia finita visto che l’attrice ha trascorso le vacanze in Sardegna ma di lui non c’è stata nessuna traccia.

Così sotto alla foto in costume al mare, dove il paesaggio meraviglioso dell’isola italiana fa da cornice, qualcuno ha commentato

DOVE HAI LASCIATO SCAMARCIO?

L’attrice, però, ancora una volta non ha dato nessuna spiegazione ma ha incuriosito ancora di più il pubblico che ha fame di conoscere la verità. Allora non ci resta che attendere per scovare altri dettagli inerenti alla relazione. Che la differenza di età ha iniziato a farsi sentire o Scamarcio non ama essere fotografato e apparire sui social?

