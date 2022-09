Il bonus sociale rafforzato è stato prorogato per il quarto trimestre, ecco a chi è dedicato lo sconto in bolletta, un’occasione da non perdere.

Un aiuto che supporterà moltissime famiglie in difficoltà che fanno i conti con l’inflazione ormai arrivata alle stelle. Pane, pasta, latte, frutta, carne, pesce, prezzi così alti hanno toccato, a livello Europeo, vette mai viste prima. Ma a pesare nelle tasche degli italiani non sono solo i generi di prima necessità ma anche la fornitura di gas e di elettricità. Grazie al bonus sociale, si potrà tirare un respiro di sollievo.

Che cos’è il bonus sociale?

Il bonus sociale rafforzato è uno dei tanti contributi che il governo ha stanziato per le famiglie e le persone in difficoltà economica al fronte di poter pagare le bollette della fornitura di gas, soprattutto nel periodo invernale. E’ stato introdotto nella legge di Bilancio 2022, parzialmente modificato in corso d’opera per essere esteso ad una platea più ampia di contribuenti. Rifacendosi al decreto Aiuti ed Aiuti bis, tale opportunità è valida fino al quarto trimestre.

Nel frattempo la crisi energetica nata dalle conseguenze geopolitiche innescate dalla guerra tra l’Ucraina e la Russia, ha avuto un costo per lo Stato di 49,5 miliardi di euro. Un peso considerevole se si tengono conto di tutti i deficit che l’Italia si è accollata.

Chi ha diritto al bonus sociale?

Gli aventi diritto al bonus sociale sono quei nuclei familiari con un Isee che rientra nei 12.000 euro l’anno e 20.000 euro per le famiglie con più di 3 figli. A questa platea di contribuenti si aggiungono i cittadini con patologie gravi e i beneficiari di pensione o Reddito di cittadinanza.

Il bonus è uno sconto che varie in base ai consumi e copre il 25% e 30% del totale, può essere richiesto per fornitura di gas, elettrica o idrica.

Come richiedere il bonus rafforzato?

Basterà presentare l’Isee all’Inps tramite portale digitale, l’Istituto vagliata la documentazione ed attestata la reale difficoltà economica provvederà a trasmettere i dati ad Acquirente Unico S.p.A., l’azienda che si occupa dell’approvvigionamento dell’energia la quale farà pervenire le istruzioni alle aziende che forniscono tale servizio. La quale azienda applicherà lo sconto direttamente in bolletta.

