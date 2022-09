Fiorello imbestialito contro Amadeus: “faceva tanto l’amico, poi…”. Parole che nessuno poteva aspettarsi

Fiorello imbestialito contro il collega Amadeus: “faceva tanto l’amico, e invece…”. Parole che nessuno si sarebbe mai aspettato dal comico

Per ben tre edizioni consecutive, Fiorello e Amadeus hanno formato l’impareggiabile duo alla guida del Festival di Sanremo. Il comico e il conduttore, uniti da un rapporto che va ben oltre la sfera professionale, hanno dato prova di poter essere estremamente affiatati, sia sul palcoscenico che nel loro privato.

“Ama e Fiore”, come il pubblico spesso e volentieri li definisce, non si sono scoraggiati nemmeno di fronte all’ostica edizione 2021, quando il teatro dell’Ariston ha visto concorrenti e presentatori portare avanti la kermesse canora di fronte ad una platea vuota.

Anche in quell’occasione, la compostezza di Amadeus e la verve di Fiorello sono state in grado di tenere alti i livelli dello share.

Amadeus e Fiorello, un’amicizia che dura da più di vent’anni: i retroscena

In pochissimi sanno che, all’epoca del matrimonio di Amadeus con la prima moglie Marisa Di Martino, il testimone dello sposo fu proprio l’amico di lunga data Fiorello.

Un dettaglio non trascurabile che rivela quanto, al di là degli impegni televisivi, i due fuoriclasse dello spettacolo italiano siano profondamente affezionati l’uno all’altro.

Il comico e il presentatore, di certo, si frequentano a prescindere dalle rispettive carriere. Eppure, soltanto alcuni mesi fa, tra i due migliori amici erano letteralmente “volati stracci” proprio a causa di un problema di natura professionale.

Il siciliano, all’epoca, non aveva mancato di sfogarsi di fronte all’intero pubblico di Rai 1. Quello che emerse su Amadeus lasciò la maggior parte delle persone a corto di parole.

Il siciliano si sfoga contro il conduttore della Rai: “faceva tanto l’amico, poi…”

La goccia che fece traboccare il vaso, tra Amadeus e Fiorello, fu proprio l’insistenza con cui il primo, in vista della sua terza annata come conduttore di Sanremo, “perseguitò” il secondo al fine di convincerlo a tornare sul palco.

Fu proprio Fiorello, durante la puntata inaugurale della kermesse di quest’anno (l’unica a cui il mattatore ha preso parte), a svelare i dettagli del siparietto:

“Lui fa tanto l’amico, ma in realtà è il male assoluto. mi ha stalkerato ai limiti del bullismo”.

Uno scambio di battute davvero esilarante, quello tra Amadeus e Fiorello, che non mancò di dimostrare quanto i due, in virtù della complicità di lunga data, riuscissero a scherzare e a prendersi in giro letteralmente su qualunque aspetto.

